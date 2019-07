Barbara De Santi litiga con Deianira Marzano per una foto

blogo

(Di martedì 2 luglio 2019)De, protagonista del trono Over di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi, ha avuto uno scambio piuttosto acceso con l'opinionista e bloggerin merito a unapostata dalla prima e ritenuta dalla seconda troppo spinta.Laha attaccato: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, se non li riesci a fare così, come ti metterai la prossima volta: con ‘la Giorgia di fuori’? Ma tutto apposto?. Immediata la replica della De: “Aggiornati perché stanno aumentando i like”. Non si è fatta attendere la controreplica di: "Meglio! Abbiamo fatto un'opera di bene". La, per la cronaca, ha superato i 6mila like.Deconper una02 luglio 2019 10:42.

