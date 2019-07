Barbara De Santi | foto troppo spinta? Deianira l’attacca | lei risponde

Morgan da Barbara D’Urso - lancia pesanti accuse su Asia Argento riguardo la droga! : La scorsa settimana durante la sua intervista a Live Non è la D’Urso, Morgan ha fatto una delle sue sparate contro Asia Argento, definendola “insegnante di tossicodipendenza“. Ieri sera Mauro Coruzzi ha chiesto al... L'articolo Morgan da Barbara D’Urso,lancia pesanti accuse su Asia Argento riguardo la droga! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Spoiler trono over : Armando Incarnato litiga con Barbara De Santi e abbandona lo studio : Dalle anticipazioni del trono over di Uomini e Donne relative alla puntata registrata il 14 maggio, si apprende che Barbara De Santi ha accusato Armando Incarnato di averla additata come una spia, poiché secondo l'uomo l'insegnante sarebbe a conoscenza di alcuni particolari della sua vita che lui ha riportato solo alla redazione. A questo punto è partito un acceso scontro verbale tra i due, durante il quale il napoletano ha attaccato duramente ...

Diretta Uomini e Donne : Barbara De Santi - non si placano le polemiche nei suoi confronti : Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne e come di consuetudine si parte con il Trono Over, che ne tre appuntamenti ci delizierà con nuovi amori, ma anche con dei ritorni che faranno molto discutere. Come sempre il primo spazio di oggi sarà dedicato a Gemma Galgani, vediamo come procede la sua storia con Salvatore attraverso le anticipazioni del portale ufficiale Witty....Continua a leggere