Baby gang a Jesolo | picchiano bagnini e poi li insultano sui social

Jesolo - bagnini allontanano ragazzi da zona ‘interdetta’ : raid punitivo di una Baby gang composta da 30 ragazzi : Un raid per punire chi li aveva allontanati dai lettini invitandoli a spostare i loro asciugamani. Per poi vantarsi in un video fatto circolare sui social nel quale scherniscono le vittime con un “ciao bagnini”. Perché ad essere presi di mira da una baby gang di circa 30 adolescenti sono stati tre assistenti bagnanti di Jesolo. La spedizione punitiva è scattata dopo che i bagnini avevano invitato il branco ad allontanarsi da una zona ...

Baby gang picchia bagnini a Jesolo : 19.00 Almeno tre bagnini del litorale di Jesolo (Venezia) sono stati picchiati da una Baby gang composta da una trentina di ragazzi di varie nazionalità residenti nel trevigiano. Il pestaggio sarebbe avvenuto ieri per vendetta dopo che i bagnini avevano chiesto ai ragazzi di allontanarsi. La banda si sarebbe poi vantata delle bravate attaverso video fatti con i telefonini. Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha condannato "con forza" il fatto. ...

«Sei in ospedale eh? Ciao bagnini» - la Baby gang di Jesolo si vanta del pestaggio in un video : Jesolo Un video incredibile. «Sei in ospedale adesso eh? Bagnini m.... Ciao Ciao bagnini... non servono i bagnini ... licenziati!». Nel video le facce pulite da bravi ragazzi, gli occhi...

Baby gang di 30 ragazzini pesta e insulta tre bagnini a Jesolo : Una “Baby-gang” di trenta ragazzini ha aggredito ieri alcuni bagnini sulla spiaggia di Jesolo (Venezia) perché invitati ad allontanarsi dopo essersi seduti sui alcuni lettini. Il raid contro i bagnini potrebbe portare a un nuovo giro di vite della Questura lagunare verso i protagonisti di episodi di violenza giovanile, sui quali la polizia è particolarmente attiva a Venezia. Il Questore Maurizio Masciopinto infatti ...

Jesolo - spedizione punitiva : Baby gang di 30 ragazzi contro 3 bagnini - umiliati e picchiati : Una baby gang composta da trenta ragazzi, molti dei quali di 15-16 anni, ha organizzato una spedizione punitiva contro tre bagnini al lavoro in uno stabilimento balneare di Jesolo che sono stati insultati e picchiati. I tre hanno dovuto ricorrere alle cure mediche all'ospedale.Continua a leggere

Baby gang insulta e prende a botte tre bagnini sulla spiaggia di Jesolo : La "punizione" è scattata perché li avevano costretti a spostarsi da una zona interdetta. I ragazzini, tutti giovanissimi, erano una trentina

Jesolo - in 30 contro 3 : scacciata dagli ombrelloni - Baby gang picchia i bagnini della spiaggia : Almeno 30 minori, tra italiani e nordafricani, hanno aggredito gli addetti al salvataggio che li avevano allontanati dalle sdraio occupate e destinate agli ospiti di un hotel

Baby gang picchia bagnini in spiaggia : attimi di terrore a Jesolo : Giorgia Baroncini In 30 si sono presentati in spiaggia per un raid punitivo contro i bagnini che poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai attimi di terrore in spiaggia a Jesolo dove una Baby gang ha seminato il panico tra i bagnanti. In 30 si sono infatti presentati in riva al mare per un raid punitivo contro i bagnini che poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai. Come ...

Jesolo - Baby gang multietnica in spiaggia : arrivano in 30 e pestano selvaggiamente i bagnini. Tre all'ospedale - terrore tra la gente : Jesolo - Scena da Far West in spiaggia a Jesolo. Una baby gang multietnica di almeno trenta minorenni, italiani e nordafricani è piombata in spiaggia seminando il panico, assaltando i bagnini,...

Incubo Baby-gang a Manduria - nuovi arresti per il caso Stano : Emanuela Carucci È emerso dalle indagini uovo episodio di violenza verso un altro disabile. Sono in tutto nove i giovanissimi fermati dalla polizia. Sei di questi, minorenni, erano in libertà Si torna a parlare di baby-gang a Manduria, in provincia di Taranto. Sono nove, tutte giovanissime, le persone arrestate per le aggressioni effettuate nei confronti del 65enne Cosimo Stano, morto a fine aprile in ospedale. E spunta anche per un ...

Incubo Baby-gang a Manduria - nuovi arresti per il caso Stano : È emerso dalle indagini uovo episodio di violenza verso un altro disabile. Sono in tutto nove i giovanissimi fermati dalla polizia. Sei di questi, minorenni, erano in libertà Emanuela Carucci Si torna a parlare di baby-gang a Manduria, in provincia di Taranto. Sono nove, tutte giovanissime, le persone arrestate per le aggressioni effettuate nei confronti del 65enne Cosimo Stano, morto a fine aprile in ospedale. E spunta anche ...

Pensionato morto a Manduria - arrestati 8 minori : c’è un’altra vittima della Baby gang : Le indagini della magistratura sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il Pensionato pugliese di 65 anni, hanno portato all'arresto di 9 persone tra cui 8 minori. Tutti sono accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. vittima dei loro raid anche un 53enne affetto da insufficienza mentale grave.

Manduria - anziano vittima della Baby-gang : altri nove arresti - otto sono minori. “Calci e pugni anche a un altro invalido” : nove persone arrestate, 8 delle quali minorenni, per le violenze contro Antonio Cosimo Stano, 65 anni, morto ad aprile dopo essere stato picchiato e torturato nella sua casa a Manduria, nel Tarantino. Ma non solo: perché nel capo d’imputazione per i nuovi arresti, disposti dopo gli otto di maggio nei confronti di un’altro gruppo di bulli, è stata ricostruita anche l’aggressione per “puro passatempo” di un altro ...

Pensionato vittima della Baby gang a Manduria : altri 8 minori arrestati. Un altro disabile pestato 'per passatempo' : Nove in tutto i nuovi arresti, uno è maggiorenne. Antonio Stano morì dopo essere stato picchiato e bullizzato da un gruppo di ragazzi. Un 53enne nuova vittima della gang