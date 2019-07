Autostrade | Di Maio dice che una soluzione è possibile a patto che l' azienda paghi

agi

(Di martedì 2 luglio 2019) "Siamo pronti a individuare una, achee si faccia giustizia verso le vittime" del ponte Morandi: lo ha affermato il vicepremier Luigi Di, in un'intervista a Repubblica in cui ha parlato della concessione ad Atlantia. "Non mi diverto a revocare la concessione", ha premesso il leader M5s, "ma se per anni hai fatto profitto alle nostre spalle, se dovevi occuparti della manutenzione e non l'hai fatto e se poi succede una tragedia com'e' accaduto a Genova, il governo non può restare in silenzio". Per Didopo la relazione dei tecnici delle Infrastrutture la revoca della concessione "è doverosa". "Non mi piace l'atteggiamento irriverente di, non mi piace quando qualcuno ricatta lo Stato. È lo stesso atteggiamento di certi burocrati europei".

fattoquotidiano : Autostrade, Renzi: “Di Maio odia chi crea lavoro”. Il vicepremier: “È nato il partito dei Benetton, tutti contro il… - AlessiaMorani : Dopo le autostrade e Alitalia il geniale #DiMaio vuole nazionalizzare anche le navi delle #Ong. Sulla porta del min… - repubblica : ?? Salvini lascia il cdm sulla correzione dei conti e accusa Di Maio: 'Mi attacca su Autostrade e poi diserta il cdm' -