Aurora Ramazzotti | la dedica all’amica Sara Daniele e una lezione

Eros Ramazzotti parla in radio della figlia Aurora : 'L'invidia della gente non ci tocca' : Eros Ramazzotti è stato protagonista di una recente intervista al programma radiofonico intitolato I Lunatici, nel corso del quale ha avuto modo di porre l'accento sul rapporto con la figlia Aurora. L'artista ha voluto difendere la ragazza vittima di ripetute accuse in quanto è stata definita come "una raccomandata" per la maggiore facilità incontrata nel mondo dello spettacolo grazie al fatto che i genitori sono due persone famose. La critica ...

Aurora Ramazzotti 'perché bevevo?'/ Dalle trasgressioni all'amicizia con Sara Daniele : Aurora Ramazzotti, trasgressioni e alcol in passato: lungo post su Instagram e una dedica speciale per l'amica Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti criticata sui social per aver messo in mostra il lato B : La figlia di Eros, Aurora Ramazzotti, ha pubblicato un video divertente su Instagram che però ha suscitato molte polemiche. Aurora Ramazzotti ha postato un video divertente dove, insieme al suo gatto, balla e lo coccola accompagnato dalla scritta: "D'ora in poi quando mi chiederanno 'Dove ti vedi tra dieci anni?' risponderò così". La figlia del cantante e della showgirl svizzera al momento si sta godendo una meravigliosa vacanza ...

Eros Ramazzotti : "Aurora? Rapporto bellissimo - è maturata e cresciuta bene" : Eros Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino. Tra gli argomenti trattati, quello del legame speciale con la figlia Aurora: Il nostro Rapporto è bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani, ma è cresciuta bene. E' una ragazza con molto piglio, ...

Dove ti vedi tra dieci anni? Aurora Ramazzotti balla con il gatto : Aurora Ramazzotti manda in estasi i follower con il solito mix perfetto di sensualità e autoironia. Nel video che posta su “Instagram” balla abbracciata a un gatto, mettendo in mostra il corpo scolpito sottolineato da un bikini dorato, proveniente dall’armadio di Marica Pellegrinelli. “D’ora in poi quando mi chiederanno ‘Dove ti vedi tra dieci anni?’ io risponderò così” scrive accanto al video. Per tutti risponde Sara Daniele, grande amica di ...

