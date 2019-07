Audio | testo e traduzione di Happy Days dei Blink 182 | il singolo che celebra il 182°

La terra più bella del mondo in Lo Stretto Necessario di Levante con Carmen Consoli (Audio e testo) : Lo Stretto Necessario di Levante e Carmen Consoli offre uno spaccato della magia della terra siciliana, che le due cantautrici condividono. L'annuncio della collaborazione è arrivato qualche giorno fa sui canali ufficiali di Levante, nei quali ha ribadito la sua stima per la Cantantessa con la quale ha deciso di condividere uno dei brani del prossimo disco di Claudia Lagona, Magmamemoria, che sarà rilasciato nel mese di ottobre. Il ...

Chiedo Di Non Chiedere è il nuovo singolo di Giordana Angi dal disco d’oro Casa (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Chiedo Di Non Chiedere. Il brano arriva dopo Casa, disco di debutto con il quale ha appena conquistato il disco d'oro dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi. Il brano è già stato presentato in più di un'occasione nel corso della partecipazione al talent e dal 5 luglio sarà il nuovo singolo estratto dal suo primo album per il quale sta ancora tenendo le date del lungo instore annunciato dopo la ...

I Feel Love è il nuovo singolo di Giorgia da Pop Heart (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Giorgia è I Feel Love. Sono quindi confermate le ipotesi di qualche giorno fa, quando l'artista romana aveva rilasciato un video nel quale si lasciava intendere che questo sarebbe stato il prossimo estratto da Pop Heart. Si tratta quindi del singolo con il quale Giorgia affronterà il tour in programma nelle prossime settimane e che ha fatto seguito alle date nei palasport che ha invece affrontato dopo la pubblicazione ...

Alza La Radio è il nuovo singolo di Nek dall’ultimo album (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Nek è Alza La Radio. L'annuncio arriva direttamente dai social dell'artista di Sassuolo che si prepara così al ritorno in Radio dopo La Storia Del Mondo che ha voluto rilasciare come singolo di lancio dal nuovo album. Il brano anticipa il tour che partirà nei prossimi mesi con prima data all'Arena di Verona in programma per il 22 settembre. La tournée continuerà in Europa e nuovamente in Italia con le date nei teatri per ...

Audio - testo e traduzione di Made With Hate dei Prophets Of Rage - rap metal d’autore verso il nuovo album : Con Made With Hate dei Prophets Of Rage riscopriamo quel rap metal d'autore che era proprio dei Rage Against The Machine ma che non si è mai spento. Il progetto è nato nel 2016 dalle ceneri della band di Zack De La Rocha, e infatti gli strumentisti dei Prophets Of Rage sono proprio Tom Morello alla chitarra, Brad Wilk alla batteria e Tim Commerford al basso. Di fronte al muro sonoro dei tre compagni ...

Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall è un tuffo nell’estate (Audio e testo) : Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall arriva oggi in rotazione radiofonica, giusto in tempo per lo scoccare dell'estate. Il brano è stato prodotto da Jerico, lo stesso che l'anno scorso collaborò alla realizzazione del singolo Come In Un'Isola in un featuring con Bianca Atzei. L'abitudine de Il Cile alle hit estive, inoltre, era già nota ai tempi di Maria Salvador con J-Ax. Quest'anno Lorenzo Cilembrini (questo il suo ...

Doppio nuovo singolo di Ghali a sorpresa : Audio e testo di Hasta La Vista e Turbococco : Il nuovo singolo di Ghali sono in realtà due. Il trapper milanese è infatti tornato in radio con un Doppio singolo che è disponibile dal 21 giugno dopo l'inedito disco d'oro I love you, il cui video è stato girato tra le mura del carcere di San Vittore. Turbococco è il titolo del primo dei due brani portati in radio da Ghali. La produzione è quella di Takagi & Ketra, già in radio con altri progetti e pronti a prendersi tutta la scena, ...

So Cosa Fare di Capo Plaza è l’ennesima trap-pola sull’invidia (Audio e testo) : So Cosa Fare di Capo Plaza arriva oggi in rotazione radiofonica. Il brano si inserisce perfettamente nei canoni della trap italiana, quella che ha avvicinato Sfera Ebbasta, Achille Lauro, Ghali e la Dark Polo Gang al pubblico mainstream con i testi che inneggiano alla moda, che disegnano i tratti paranoici di giovani star che si vedono circondate da invidiosi e che costruiscono mosaici fatti di status symbol, successi e ...

Audio e testo di Welcome To Miami (South Beach) di Max Pezzali - nuovo singolo dedicato a un viaggio : Welcome To Miami (South Beach) di Max Pezzali anticipa il nuovo album dell'artista pavese, annunciato in uscita per il 2020. Nel nuovo brano in radio dal 21 giugno, Max Pezzali ha voluto raccontare alcuni degli aneddoti che hanno caratterizzato il suo viaggio negli States nel quale ha raggiunto proprio Miami. Le sonorità sono quelle tipiche della bella stagione, con quei ritmi tropicali che sono tipici di queste temperature e che Max ...

Il tocco internazionale di Elisa nel nuovo singolo con gli Imagine Dragons : Audio e testo di Birds : C'è anche Elisa nel nuovo singolo degli Imagine Dragons. Birds è infatti il brano scelto per il ritorno in radio con la voce italiana più internazionale che si conosca, quella dell'artista di Monfalcone, che per l'occasione si è divisa tra il palco del tour e lo studio di registrazione. La nuova resa del brano già contenuto in Origins è già disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming a cominciare dal 20 giugno, mentre sarà ...

Ai Tropici con il nuovo singolo dei Tiromancino - Audio e testo di Vento del Sud : Soffia brezza d'estate nel nuovo singolo dei Tiromancino. Vento del Sud arriva dopo l'avvio della collaborazione con Virgin, con la quale avevano già avuto modo di lavorare per la produzione di molti altri singoli di successo a cominciare da La descrizione di un attimo. Vento del Sud apre quindi le porte a una nuova era della discografia dei Tiromancino, che in queste settimane saranno nuovamente in tour dopo la sessione nei teatri che hanno ...

Audio - testo e traduzione di You Need to Calm Down di Taylor Swift - l’inno estivo allo “scialla” e alla comunità LGBT : Il nuovo singolo di Taylor Swift You Need to Calm Down ha fatto il suo debutto su tutte le piattaforme venerdì 14 giugno, dopo l'annuncio della popstar che ne anticipava l'arrivo svelando al contempo il titolo del nuovo album Lover. Il brano, secondo estratto dal disco in uscita il 23 agosto, succede a ME!, il duetto apripista inciso con Brendon Urie dei Panic at the Disco, che aveva ricevuto recensioni contrastanti dividendo lo stesso ...

Il Treno Va di Enrico Ruggeri ci fa riflettere sul progresso (Audio e testo) : Il Treno Va di Enrico Ruggeri sarà in rotazione radiofonica da domani 14 giugno ed è contenuta nell'ultimo disco del cantautore, "Alma", pubblicato nel mese di aprile. Il levare delle chitarre che aprono il brano ci illude di avere a che fare con un'atmosfera spensierata, ma quando la voce graffiante di Enrico Ruggeri interviene per regalarci la sua melodia capiamo subito che si tratta di un canzone-contro, una riflessione su quanto stiamo ...

Audio e testo di Montenapo - nuovo singolo di Gué Pequeño feat. Lazza : Il nuovo singolo di Gué Pequeño è Montenapo. Il brano è arrivato subito dopo la finale di The Voice of Italy alla quale ha partecipato nelle vesti di giudice. Montenapo è realizzato in collaborazione con Lazza ed è disponibile in tutte le piattaforme di streaming a cominciare dal 5 giugno. Si tratta di un campionamento del brano Gypsy Woman (She's Homeless) di Crystal Waters. Cosimo Fini viene dalla partecipazione a The Voice of ...