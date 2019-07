Audi S8 | l' ammiraglia sportiva si rinnova con l' ibrido leggero

Audi S8 - Lammiraglia sportiva diventa ibrida : Torna l'ammiraglia sportiva di casa Audi: parliamo della S8, variante più prestazionale della rinnovata berlina A8 attesa sul mercato per il terzo trimestre di questanno. Per assecondare i gusti della clientela il costruttore di Ingolstadt offrirà la quattro porte ad alte prestazioni in Cina, Stati Uniti, Canada e Corea del Sud esclusivamente con carrozzeria a passo lungo. 571 CV per l'ammiraglia. Il propulsore V8 4.0 TFSI eroga 571 CV e ...