Audi S8 - Lammiraglia sportiva diventa ibrida

(Di martedì 2 luglio 2019) Torna l'ammiragliadi casa: parliamo della S8, variante più prestazionale della rinnovata berlina A8 attesa sul mercato per il terzo trimestre di questanno. Per assecondare i gusti della clientela il costruttore di Ingolstadt offrirà la quattro porte ad alte prestazioni in Cina, Stati Uniti, Canada e Corea del Sud esclusivamente con carrozzeria a passo lungo. 571 CV per l'ammiraglia. Il propulsore V8 4.0 TFSI eroga 571 CV e 800 Nm ed è abbinato al cambio automatico e alla trazione integrale quattro. Di serie è previsto l'impianto di scarico attivo con terminali a quattro uscite, inoltre il propulsore è stato rivisto lavorando sulla riduzione degli attriti interni. Al V8 è abbinato anche il sistema mild hybrid a 48 Volt, che permette di ridurre i consumi fino a 0,8 l/100 km sfruttando la modalità sailing e allungando i tempi di spegnimento dello start&stop. Il ...

