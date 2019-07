Audi - Al volante della SQ8 TDI

Audi - Al volante dei nuovi diesel S TDI : Il diesel, dalle parti di Ingolstadt, è vivo e vegeto e gode di ottima salute. Tanto da aver lonore di entrare, per la prima volta nella storia, nel cofano di modelli sportivi quali Audi A6 berlina e Avant e S7 Sportback, oltre che della SQ5 per la quale, però, il gasolio non è una novità. Questi quattro modelli, da oggi, sono accomunati dal medesimo propulsore: il celeberrimo 3 litri V6 che, per loccasione, sfoggia un paio di interessanti ...