Attilio Fontana a Libero | Ci prendono in giro | qualcuno molto in alto cerca di

“L’autonomia è urgente. Il governo? Non si può andare avanti a tutti i costi”. Parla Attilio Fontana : Roma. “Non voglio intestarmi una riforma per finta, non sarò il padre di una riformicchia. Se non sarà vera autonomia, io non la sottoscriverò”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è persona mite e pacata ma stavolta, all’indomani dell’ennesima fumata nera sull’autonomia, persino lui perde

Olimpiadi 2026 - tutto merito di Attilio Fontana e Luca Zaia : "Le garanzie le hanno firmate Lombardia e Veneto" : Sì, va bene, Giovanni Malagò nel tessere la tela delle alleanze è stato bravo, anzi, bravissimo. Sì, va bene, Beppe Sala con il suo aplomb da uomo Expo è stato bravo, anzi, bravissimo. Epperò nella baraonda dei festeggiamenti post assegnazione olimpica, ci è parso passare in secondo piano il ruolo d

Olimpiadi - Attilio Fontana : “Da escludere coinvolgimento del Piemonte. M5s si appropria di risultati altrui? Contenti loro” : “M5S reclama vittoria Olimpiadi? Qualcuno si vuole appropriare dei risultati altrui: se sono Contenti loro, va bene così. Spazio per il Piemonte? In riferimento alle gare la vedo difficile: sono favorevole a eventi, feste comuni, iniziative per estendere l’interesse dei giochi al Piemonte, ma rompere un equilibrio che si è raggiunto mi sembra improbabile e da escludere”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio ...

Elezioni - a Induno Olona (patria di Attilio Fontana) il centrodestra perde : sono vent’anni che non elegge un sindaco : Il centrodestra perde ad Induno Olona, paese di 10mila abitanti alle porte di Varese da cui è originario l’attuale governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. La lista guidata da Rosa Ferrazzi e sostenuta dalla coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia dal nome “Cambiamo Induno” ha ottenuto il 34% dei consensi contro il 66% ottenuto dalla lista civica “Viviamo Induno Olona”. La patria del ...

Com’è andato l’interrogatorio di Attilio Fontana : Il presidente della Lombardia indagato per abuso d'ufficio ha ammesso – fornendo spiegazioni – di aver nominato il suo ex socio in regione, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere

Di cosa esattamente è accusato Attilio Fontana dalla procura di Milano : Attilio Fontana è accusato dalla procura di Milano di abuso d'ufficio per una 'raccomandazione' spinta nel campo dell'illecito a favore di Luca Marsico, l'avvocato col quale condivide nello stesso studio la professione forense dal 1992. Al presidente della Regione Lombardia viene contestato di avere violato il principio di imparzialità, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, perché avrebbe proposto di assegnare a Marsico un ...

Milano - tangenti in Lombardia : indagato il presidente Attilio Fontana per abuso d'ufficio : Continuano spedite le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di tangenti e rapporti con la criminalità organizzata, 'Ndrangheta in particolare, che alcuni imprenditori e politici lombardi avrebbero intrattenuto al fine di agevolare i loro affari personali. Sono 43 le misure cautelari che la Dda (Direzione distrettuale antimafia) ha eseguito ieri, le quali hanno portato dietro le sbarre anche noti esponenti del mondo politico ...

Lombardia - Attilio Fontana indagato per abuso d'ufficio : Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per abuso d'ufficio nell'ambito della maxi inchiesta condotta dalla Dda di Milano che ieri ha portato all'esecuzione di 43 misure cautelari, di cui 28 arresti (16 in carcere e 12 ai domiciliari), 15 misure come obbligo di firma o di dimora. In tutto gli indagati sono be 95 e tra di loro c'è anche il governatore leghista. ...

