Attacco a Salvini dalla Francia : "Sui migranti ha un comportamento inaccettabile" : L’Italia “non è un Paese indegno”, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti “non è accettabile”: lo ha detto la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, intervistata da BFM-TV sul caso Sea-Watch.Nell’intervista al giornalista Jean-Jacques Bourdin, Ndiaye ha anche affermato che l’Italia non è stata ...

Il nuovo Attacco di Vauro : Salvini è uno “sbruffone e mascalzone” : Gabriele Laganà Il vignettista Vauro dichiara di capire la gravità della forzatura del blocco nella notte e afferma che Carola Rackete è una donna coraggiosa e dignitosa "Quanto sta accadendo alla Sea Watch mi sembra un film dell'orrore e del cinismo. Un atto di disumanità e inciviltà”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos da Vauro, con chiaro riferimento all’azione portata avanti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il noto ...

Sea Watch - il forte Attacco di Adriano Sofri contro Salvini : 'Pallone gonfiato' : Recentemente la Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa e la sua comandante, la tedesca Carola Rackete, è stata arrestata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violenza contro una nave da guerra. L'attracco forzato dell'imbarcazione olandese dell'organizzazione umanitaria non governativa sta facendo discutere e tra i suoi critici vi è notoriamente il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Inoltre, lo stesso ...

Sea Watch 3 ferma davanti al porto di Lampedusa - carabinieri sul molo | Salvini : "Dov'è l'ordine di arresto?" | Attacco all'Ue : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo"

Sea Watch - cattolici in rivolta contro Salvini : “Attacco scorretto all’arcivescovo di Torino” : Il mondo cattolico si ribella al vicepremier Matteo Salvini: "Inopportuno e scorretto l'attacco rivolto da parte del Ministro dell'Interno attraverso i social network a monsignor Cesare Nosiglia", che si è detto disponibile ad accogliere i 42 migranti che si trovano ancora a bordo della Sea Watch 3 nella sua diocesi.Continua a leggere

Conte cauto. Di Maio ottimista. Salvini diffidente : "Infrazione sarebbe Attacco politico" : Conte cauto, Di Maio ottimista e Salvini diffidente. Questo lo stato d’animo del premier e dei vice premier nel confronto con l’Ue.Giuseppe Conte è molto cauto sull’evoluzione delle trattative fra Italia ed Europa sulla procedura d’infrazione. I suoi colloqui a Bruxelles, al Consiglio europeo, gli fanno parlare di un “negoziato complesso”, che però bisogna portare a casa: “Non ho mai ...

Ue - Salvini : “Procedura d’infrazione sarebbe Attacco politico basato su antipatia - non su numeri” : “Mi rifiuto di pensare che uno dei Paesi che paga di più nell’Ue venga sanzionato come l’ultimo della classe per aver rispettato regole europee che ci stanno portando, disoccupazione, precarietà e debito”. Così Matteo Salvini sul rischio che l’Ue avvii una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per debito eccessivo. “Non la prendo nemmeno in considerazione questa ipotesi. Se arrivasse ...

Madonna - il nuovo singolo Ciao Bella dedicato ai partigiani. Poi l'Attacco a Matteo Salvini : Ciao Bella, il nuovo singolo di Madonna è un omaggio ai partigiani e al loro inno Bella Ciao. In un'intervista rilasciata al Messaggero e al Corriere della Sera la regina del pop ha spiegato: "Ciao Bella è il mio omaggio a Bella Ciao, la canzone dei partigiani italiani. Kimi Djabaté, con cui duetto,

L’Attacco di Salvini alla reporter di Sky Tg24 dice molto del giornalismo italiano : (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Lo scorso weekend è successo qualcosa a cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini non è abituato. Circondato da microfoni e telecamere per un colloquio con i giornalisti a proposito della questione migranti, non ha potuto fare il solito monologo senza contraddittorio davanti a una schiera di figure passive: Monica Napoli, giornalista di Sky Tg24, gli ha infatti posto una serie di ...

Matteo Salvini ne ha per tutti - Attacco mediatico a Di Maio e Costa : Durante il consiglio federale della Lega a Milano, Salvini attacca Di Maio e Costa “Mi rifiuto di pensare di mettere in mezzo a una strada 25mila operai”, così il leader leghista al capo politico 5 stelle. E sul Ponte Morandi: “Se qualcuno pensa di rallentare l’opera di demolizione ha sbagliato. Basta lungaggini” Matteo Salvini ne … Continue reading Matteo Salvini ne ha per tutti, attacco mediatico a Di Maio e Costa at ...

Berlusconi al contrAttacco : “Sciogliere Csm e commissione inchiesta”. A Meloni e Salvini : “Siamo centro insostituibile” : "La situazione attuale impone una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario" e "noi di Forza Italia chiederemo udienza al Capo dello Stato Mattarella" per esporre le nostre preoccupazioni e ottenere lo "scioglimento del Csm. Chiederemo anche una commissione di inchiesta in Parlamento". Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi al termine del Comitato di presidenza di Forza Italia a Palazzo Grazioli. Di fronte a ''un'immagine fortemente negativa ...

Elsa Fornero - l'ultimo Attacco contro Matteo Salvini : "Lo rispetto come ministro non come persona" : "Da lui ho subito continui attacchi personali, anche quando era parlamentare europeo. rispetto Matteo Salvini come persona, ma non come ministro". Elsa Fornero a Genova, alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, a margine della presentazione del primo network italiano sulla silver economy per c

Matteo Salvini - Attacco inaudito dai magistrati progressisti : "Lega razzista e M5s populista" : I magistrati fanno politica? Alcuni sì, a giudicare dal comunicato di Area, la corrente delle toghe progressiste, violentissimo contro Matteo Salvini, Lega e M5s. "Dalla crisi della democrazia rappresentativa si è generato nel nostro paese l'esperienza del governo giallo verde -spiega il segretario

Giuseppe Conte - strategia suicida contro l'Attacco finanziario all'Italia : dare la colpa a Matteo Salvini : Prepariamoci alla campagna elettorale sotto l' ombrellone. Se ne sta facendo una ragione pure Sergio Mattarella, che ieri ha spiegato le regole del gioco a Luigi Di Maio, nel colloquio che i due hanno avuto al Quirinale. Al vicepremier grillino, preoccupato per il proprio posto di lavoro, il capo de