Atletica | Europei Under 23 2019 | i convocati dell’Italia | 68 azzurri a Gavle Spiccano

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha diramato le convocazioni per gli23 dileggera che andranno in scena a(Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 68(41 uomini, 27 donne) tra cuiStefano Sottile (2.30 nel salto in alto) e Linda Olivieri (55.97 sui 400 metri ostacoli) che hanno già ottenuto lo standard per i Mondiali Assoluti di Doha. Da sottolineare la presenza di altri validi elementi come il pesista Leonardo Fabbri (20.52), la martellista Sara Fantini (70.30), la giavellottista Sara Zabarino (58.62), il triplista Tobia Bocchi e altri giovani che hanno già conquistato medaglie internazionali giovanili come Christian Falocchi (alto), Andrea Dallavalle (tripo), Marta Zenoni (1500), Sydney Giampietro (peso). CONVOCATO ITALIA...

mfaticoni9 : RT @atleticaitalia: #atletica I CONVOCATI ???????????? per gli Europei under 23 di @gavle2019 (11-14 luglio). Tra le punte Sottile nell’alto, Oli… - throwersFamily : RT @atleticaitalia: #atletica I CONVOCATI ???????????? per gli Europei under 23 di @gavle2019 (11-14 luglio). Tra le punte Sottile nell’alto, Oli… - AtletiDisagiati : RT @atleticaitalia: #atletica I CONVOCATI ???????????? per gli Europei under 23 di @gavle2019 (11-14 luglio). Tra le punte Sottile nell’alto, Oli… -