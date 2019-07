Atletica – Ayomide Folorunso eguaglia il primato stagionale di 55 56 nei 400 ostacoli di

sportfair

(Di martedì 2 luglio 2019)chiude terza i 400a Marsiglia: l’atleta azzurra firma un tempo di 55.56 scendendo ancora sotto il limite per i Mondiali di Doha Senza paura a Marsiglia, nella gara dominata dalla fenomenale statunitense Sydney McLaughlin con il secondo tempo mondiale dell’anno (53.72),ilfirmando il crono di 55.56 nei 400ed è terza. Un’altra serata favorevole per l’azzurra delle Fiamme Oro che scende di nuovo sotto il limite per i Mondiali di Doha e affronta a viso aperto un’avversaria destinata a diventare la regina della specialità in pochi anni, che peraltro le corre all’interno, nella corsia alla sua sinistra. L’atleta forgiata da Maurizio Pratizzoli cede di poco alla giamaicana Nikita Tracey (55.53) e resta davanti alla finalista europea Vera Rudakova (55.95), per una prestazione-fotocopia, almeno in ...

