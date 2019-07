Astronomia | i prossimi appuntamenti con le eclissi solari totali | ancora spettacolo nelle

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Tra poche ore, tutti gli occhi saranno rivolti al cielo nel Sud America quando sole, luna e Terra si allineeranno in uno spettacolare fenomeno, un’solare totale. L’inizierà alle 18:55 (ora italiana) e sarà visibile solo su parte dell’emisfero meridionale, incluse gran parte del Pacifico meridionale e una striscia del Sud America. Si tratta della primasolare totale in tutto il mondo dalla “Grandeamericana” che il 21 agosto del 2017 ha lasciato a bocca aperta milioni di persone negli Stati Uniti. E’ il giorno dell’solare totale: pronti per lo? Ecco tutte le dirette streaming VIDEO LIVE Gran parte del Sud America potrà ammirare un’solare parziale durante le ore pomeridiane e serali. L’unica area in grado di osservare l’totale sarà una piccola striscia di terra da La Serena, in Cile, a sud di Buenos Aires (esclusa), in ...