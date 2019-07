Assunzioni Poste Italiane luglio 2019 | posti per portalettere con diploma

termometropolitico

(Di martedì 2 luglio 2019)perconLa campagnadiprosegue anche a. Le posizioni aperte attualmente riguardano due profili professionali. Infatti,cerca consulenti finanziari junior e, su tutto il territorio nazionale. Andiamo a riepilogare requisiti richiesti, prove/colloqui da superare ed eventuali sedi di lavoro per ciascun profilo professionale.: consulenti finanziari juniorcerca giovani laureati per consulenza in ambito finanziario e commerciale (profilo junior). I requisiti richiesti sono i seguenti: Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) con ...

GiuseppeCarlo66 : BOOM Assunzioni Poste Italiane: arrivano ben 15.000 Posti in tutta Italia. - GiuseppeCarlo66 : BOOM di Assunzioni in Poste Italiane: si cercano 15.000 Addetti in tutta Italia. - Sergio25Manzo : Assunzioni Poste Italiane: offerta di lavoro in tutta Italia come portalettere -