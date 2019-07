Ascolti Tv Lunedì 1 luglio | Pretty Woman su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5

Ascolti tv - dati auditel lunedì 24 giugno - esordio fotonico per Temptation Island : Ascolti tv, prime time esordio con il botto, anzi fotonico per citare appunto il docu-reality di Canale 5 per Temptation Island che con la prima puntata della nuova stagione fa segnare 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. Un successo vero e proprio che relega al secondo posto il film di Rai1 con Susan Sarandon, The Meddler, visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai2 con la partita degli Europei ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 24 giugno - esordio fotonico per Temptation Island : Ascolti tv, prime time esordio con il botto, anzi fotonico per citare appunto il docu-reality di Canale 5 per Temptation Island che con la prima puntata della nuova stagione fa segnare 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. Un successo vero e proprio che relega al secondo posto il film di Rai1 con Susan Sarandon, The Meddler, visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai2 con la partita degli Europei ...

Ascolti Tv Lunedì 24 giugno - l’esordio di Temptation Island su Canale 5 22.4% : Ascolti Tv Lunedì 24 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Temptation Island – Canale 5 – 3.546 milioni e 22.4% (21:30 – 00:52)The Meddler – Rai 1 – 2.53 milioni e 12.96Francia Romania U.21 – Rai 2 – 2.41 milioni e 11.62%22 minutes – Italia 1 – 1.03 milioni e 4.94%Prima dell’Alba La Rampa – Rai 3 – 814 mila e 3.95%Quarta Repubblica – Rete 4 ...

Ascolti tv lunedì 24 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film The Meddler ha registrato 2.536.000 telespettatori, share 12.7%. Su Rai 2 Francia - Romania, Europei 2019 U21, ha registrato un netto di 2.412.000 telespettatori, share 11.6%. Su Rai 3 Prima dell'alba - La Rampa ha registrato 814.000 telespettatori, share 3.9%. Su Canale 5 Temptation Island, prima puntata, ha registrato 3.546.000 telespettatori, share 22.2%. Su Italia 1 Il film 22 Minutes ha registrato ...

Ascolti TV | Lunedì 24 giugno 2019. Parte bene Temptation Island (22.24%) : Tentatori di Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share. Su Canale 5- dalle 21.30 alle 0.52 - la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.175.000 – 19.25%; qui i dati dell’esordio dello scorso anno). Su ...

Ascolti TV | Lunedì 24 giugno 2019 : Tentatori di Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui i dati dell’esordio dello scorso anno). Su Rai2 l’incontro di calcio Francia-Romania, valevole per i Campionati Europei Under 21, ha ...

Ascolti Tv Lunedì 24 giugno - l’esordio di Temptation Island su Canale 5 : Ascolti Tv Lunedì 24 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Temptation Island – Canale 5 – milioni e %The Meddler – Rai 1 – milioni e %Francia Romania U.21 – Rai 2 – milioni e %22 minutes – Italia 1 – milioni e %Prima dell’Alba La Rampa – Rai 3 – mila e %Quarta Repubblica – Rete 4 – mila e %Killing Michael Jackson – Nove – mila e ...

Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019 : ottimo il debutto de La Vita in Diretta Estate : Ascolti TV lunedì 17 giugno 2019: Appuntamento al parco batte lo speciale su Vasco Rossi Ieri sera, lunedì 17 giugno, gli Ascolti Tv hanno premiato il film su Rai 1 Appuntamento al parco. A sintonizzarsi sul primo canale Rai, difatti, sono stati quasi 3milioni di persone (2.974.000 di telespettatori), registrando uno share pari al 14,6%. […] L'articolo Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019: ottimo il debutto de La Vita in Diretta Estate ...

Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). Chernobyl 1.2%. I debutti di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% - Convertini-Marzoli 16.4% (presentazione 13.7%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). I debutti di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% - Convertini-Marzoli 16.4% (presentazione 13.7%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). I debutti del daytime di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% - Convertini-Marzoli 16.4% (lunga presentazione 13.7%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). I debutti del daytime di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Ascolti tv lunedì 17 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Appuntamento al parco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Germania - Danimarca, Europei 2019 U21, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Prima dell'alba - La Rampa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Siamo solo noi - Sei come 6 - Speciale Vasco Rossi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tower Heist: Colpo ad alto ...

Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...