Artigiano del Vomero fa arrestare estorsori | il silenzio del quartiere | «Mai visto nulla»

Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via al processo di beatificazione del pArtigiano Aldo Gastaldi "Bisagno" : Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, ‘Bisagno’, primo partigiano d’Italia e medaglia d’oro della Resistenza. Ne dà notizia la Curia Arcivescovile di Genova attraverso il settimanale cattolico diocesano ‘Il Cittadino’.L’editto arcivescovile porta la data del 31 maggio ed invita “a comunicare direttamente o a far pervenire ...