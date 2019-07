Antitrust | ‘Dumping fiscale danneggia l’Italia e costa fino a 8 miliardi di dollari

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) “La concorrenzagenera esternalità negative cheno a livello globale 500dil’anno, con un danno pertra i 5 e gli 8dil’anno“. A dichiararlo è stato il presidente dell’Roberto Rustichelli, illustrando la relazione annuale in Parlamento. Ha quindi parlato della “malsana competizione frutto di egoismi nazionali” rappresentata dal dumping. “Una concorrenza “di cui beneficiano le più astute multinazionali”, ha detto, pone le imprese italiane, “in una situazione di grave svantaggio competitivo”. Rustichelli, che ricopre la carica da maggio, ha criticato in particolare il comportamento “realizzato da alcuni paesi membri, divenuti oramai veri e propri paradisi fiscali“. La concorrenzaposta in essere da Olanda, Irlanda, Lussemburgo e Regno Unito, ...

