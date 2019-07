Anticipazioni Upas estate | i giorni di pausa saranno dal 12 al 23 agosto

Upas - Anticipazioni al 5 luglio : Diego ossessionato dalla sua ex si scontra con Eugenio : Un Posto al Sole, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3, nell'ultima settimana di giugno ha lasciato molte storie in sospeso. Da Marina si è vista la presenza di un anziano uomo che si aggirava per la villa, Diego ha finalmente trovato il coraggio di affrontare Eugenio, mentre Leonardo ha preso piede nella vita di Serena. Diego ossessionato dalla sua ex Diego Giordano ha avuto una preoccupante gelosia nei ...

Upas - Anticipazioni al 5 luglio : Leonardo sarà sempre più presente nella vita di Serena : Un Posto al Sole sorprende sempre con i nuovi personaggi e le nuove storyline che appassionano gli affezionati alla soap partenopea. Ogni sera, dal lunedì al venerdì l'appuntamento è su rai 3 a partire dalle 20.45. Senza dubbio, il nuovo entrato più discusso di questi giorni è Leonardo. Il personaggio, interpretato da Erik Tonelli, ha iniziato far parte della vita della famiglia Ferri in seguito alla disgrazia capitata a Tommaso. Il giovane ...

Anticipazioni Upas : arriva l'attore Massimiliano Iacolucci - interpreta Arturo : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Raitre Un posto al Sole, che riesce a tenere alto l'interesse del pubblico con l'arrivo di nuovi personaggi. Un esempio si ritrova nella figura di Arturo, che entrerà nella vita di Marina Giordano dopo essersi macchiato del furto all'interno della villa dell'imprenditrice. Si tratta di una storia nuova che prende forma all'interno di Un posto al Sole, regalando nuove curiosità ai ...

Anticipazioni Upas dal 1° al 5 luglio : adesso ha un volto l'anziano che spia Marina : La prossima settimana Un posto al sole darà spazio a due archi narrativi che saranno incentrati su due personaggi molto cupi e misteriosi. Marina, dopo essersi resa conto di essere spiata, doterà la sua villa di un sistema di videosorveglianza e resterà sbalordita quando, visionando i filmati delle telecamere, avrà modo di osservare il volto dell'uomo che la sta spaventando. Nel frattempo Serena, rimasta sola a Napoli con Leonardo, potrà ...

Upas Anticipazioni al 28 giugno : Eugenio rischia di essere investito da un'automobile : Questa settimana ad Un posto al sole si apriranno delle nuove interessanti storyline. Diego sarà sempre più ossessionato dalla gelosia e questo potrebbe portarlo a commettere una follia, mentre Eugenio rischierà di essere investito da una misteriosa automobile. Nel frattempo ci verrà svelato che Leonardo nasconde un inquietante segreto e si scoprirà come reagirà Vittorio alle provocazioni di Anita. A seguire le trame e le anticipazioni delle ...

Upas - Anticipazioni al 5 luglio : Angela parla alla madre della sua crisi sentimentale : Un Posto al Sole, la soap italiana più longeva e amata dal pubblico, anche dall'1 al 5 luglio continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Raitre al consueto orario delle 20:45. Tra le vicende più importanti che verranno trattate, ci sarà sicuramente l'ossessione di Diego verso Beatrice, anche se il ragazzo proverà a dimenticare l'ex fidanzata concentrandosi sul lavoro. Intanto proseguirà la conoscenza tra Serena e Leonardo, mentre ...

Anticipazioni Upas 24-28 giugno : Arturo ruba a Marina una cornice con la sua foto : Nuovi episodi con la soap opera di Rai tre 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana. Le Anticipazioni degli appuntamenti dal 24 al 28 giugno svelano che diventerà sempre più centrale la presenza di Leonardo nella vita della famiglia Ferri. L'amico di Tommaso non avrà alcuna intenzione di lasciare la città di Napoli. La situazione subirà delle complicazioni dopo che Filippo dovrà partire per motivi ...

Anticipazioni Upas al 21 giugno : Alex alle prese con un clima ostile alla Terrazza : Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole attirano l'attenzione dei telespettatori che sono incuriositi dalla presenza di alcuni cambiamenti nelle vicende della serie televisiva. Il giornalista vuole aiutare Mimmo dopo quanto successo al bar Le Anticipazioni delle puntate di Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 giugno raccontano che Michele, dopo la rapina avvenuta al bar di Silvia, vorrà aiutare Mimmo a fare una scelta importante. ...

Upas - Anticipazioni di domani 7 giugno : Mariella travolta dai sensi di colpa : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Giovedì 6 giugno non è stata trasmessa sul piccolo schermo la puntata per via della partita di Nations League tra Olanda e Inghilterra. Gli spoiler dell'episodio numero 5270 di venerdì 7 giugno svelano che sarà al centro della trama il ...