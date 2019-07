Anticipazioni un posto al sole al 12 luglio | Marina pensa che l' uomo misterioso sia suo

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Alberto sembra pronto a tutto pur di rovinare l’avvio del nuovo business di Roberto e Filippo. Franco sta per tornare in palestra e per incontrare di nuovo Ciro, ma ci sarà una novità ad attenderlo. L’incontro di Assunta con Alex potrebbe mettere in crisi i sentimenti di Vittorio nei confronti della ragazza. Per sottrarsi all’ingerenza di ...

Un posto al sole Anticipazioni : l’uomo misterioso è il padre di MARINA??? : C’è uno strano mistero che da qualche giorno ha fatto capolino nelle vicende di Un posto al sole: all’improvviso è entrato in scena un uomo anziano e dimesso, che sembra molto interessato a Marina Giordano (Nina Soldano) e che è addirittura entrato in casa di quest’ultima rubando una sua foto giovanile. Chi è quest’uomo? Tutti se lo chiedono e presto l’identità del personaggio in questione sarà oggetto di un grande ...

Un posto al sole - Anticipazioni dall'1 al 5 luglio : Filippo fa una proposta a Leonardo : Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana ci permetteranno di conoscere nuovi inquietanti dettagli sul personaggio di Leonardo, che si troverà a confrontarsi dapprima con Serena e in seguito riceverà un'interessante proposta da Filippo. Inoltre verranno svelati nuovi retroscena sull'insana ossessione di Diego verso Beatrice e Marina sembrerà aver capito chi si cela dietro l'uomo che la sta spiando. Di seguito le anticipazioni e le ...

Anticipazioni Un posto al sole : Marina invita Arturo a stare da lei : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci verrà data la possibilità di conoscere maggiori dettagli su questo misterioso personaggio anziano che si aggira, in modo inquietante, nella villa di Marina. La Giordano infatti concederà ad Arturo di stare da lei, pur di potersi confrontare con lui. Nel frattempo Ferri e Filippo si dedicheranno anima e corpo al loro progetto di chartering, ignari del fatto che Alberto Palladini stia tramando ...

Anticipazioni Un posto al sole : Diego non accetta il rifiuto di Beatrice : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Diego e ci verrà mostrato quanto la sua l'ossessione per Beatrice lo porti a rasentare la follia. Inizialmente Diego fingerà di aver compreso che il suo rapporto è finito, ma l'uomo non riuscirà a celare i suoi veri sentimenti al punto che anche il padre Raffaele si renderà conto di quanto possa essere diventata grave tale situazione. Nel frattempo Franco Boschi ...

Un posto al sole - la rivelazione di Anita : Anticipazioni trame dall'1 al 5 luglio : Le storie di Un posto al sole proseguono anche nella prima settimana di luglio: la storica soap opera ambientata a Napoli continua la sua lunga corsa. L'appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3.