Anticipazioni The Resident terza puntata e riassunto seconda

lanostratv

(Di martedì 2 luglio 2019) Thespoiler:(in onda il 9 luglio) Aspettando ladi The, in onda martedì prossimo (9 luglio), come sempre in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.25 circa, riportiamo brevemente in questo paragrafo ildella. Nelladi Theandata in onda oggi, martedì 2 luglio 2019, come abbiamo già anticipato la settimana scorsa, Nicolette ha scoperto che alcune cartelle cliniche dell’ospedale sono state confuse, creando non pochi problemi. Al di là di questo, i medici dell’ospedale di Atlanta si sono trovati ad avere a che fare con tre interventi chirurgici molto complicati. Il Dottor Cornad, inoltre, ha avuto delle discussioni con alcuni colleghi.Thedegli episodi in onda martedì prossimo, 9 luglio Dopo aver esposto ildella ...

zazoomblog : Conrad nei guai nei nuovi episodi di The Resident tra errori ed ex fidanzate: anticipazioni 2 e 9 luglio - #Conrad… - BlogNews_it : The Resident, anticipazioni nuovo appuntamento con il medical drama di Rai1 - zazoomnews : Conrad nei guai nei nuovi episodi di The Resident tra errori ed ex fidanzate: anticipazioni 2 e 9 luglio - #Conrad… -