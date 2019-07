Anticipazioni Palinsesti Rai autunno | stop per la Clerici | Amadeus in pole per Sanremo

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Cosa vedremo sulle reti Rai nel corso della prossima stagione televisiva autunnale? È questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori, curiosi di scoprire quelle che saranno le novità proposte da mamma Rai a partire dal mese di settembre 2019. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti in prima serata, ma anche di ritorni importanti come nel caso di Fiorello che sarà protagonista di uno show sulla rete ammiraglia Rai. IRai della prossima stagione tv: fuori laLesuiRai della stagione autunnale 2019, infatti, rivelano che Fiorello diventerà il volto del sito web RaiPlay, dove condurrà uno show tutto suo e successivamente da novembre in poi approderà anche su Rai 1, nella fascia oraria dell'access prime time con un programma che durerà 15 minuti e che andrà in onda prima de I Soliti Ignoti. Sempre in prime time ...

