(Di martedì 2 luglio 2019) Ildella Uil è statoto daItalia nella giornata di mercoledì 26 giugno (fonte:ita) È ancora offline, dopo unadall’attacco informatico dello scorso 26 giugno, ilinternet della Uil, uno dei tre sindacati confederali. A “buttare giù” il, il collettivo di hacktivistiItalia. L’attaccoha colpito anche il Centro assistenza dipendenti e pensionati Caf Aic e ildel Sindacato nazionale lavoratori scuola. Ed è il secondo attacco della campagna incentrata sulle morti bianche. Gli hacker hanno rivendicato l’attacco per attirare l’attenzione sugli “incidenti mortali sul lavoro, dette anche “morti bianche”. Sono già 303, il 5,9% in più rispetto al 2018, i morti per infortuni sui luoghi di lavoro nel 2019”. Sebbene gli altri due siti vittime dell’attacco informatico siano già stati ripristinati, ...

MilanoCitExpo : Anonymous attacca la Uil: sito in down da una settimana #DipartimentoInnovazioneTecnologia - hacker_journal : #Anonymous #Italia attacca l’Unione Italiana #Lavoratori #hackerjournal -