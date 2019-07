Animali | morta Yoga | l’orsa simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) L’orsaè stata ritrovatadai custodi del Centro visite deld’Abruzzo a Pescasseroli, nella mattinata di ieri. Aveva 30 anni, età assolutamente rilevante per un orso, ed era diventata famosa a fine anni ’90 per le sue scorribande nei paesi del. Dopo avere passato un lungo periodo nell’Area faunistica di Villavallelonga, era stata ospitata presso il Centro visite di Pescasseroli dall’agosto 2017 poiché l’Area faunistica non garantiva più le necessarie condizioni di sicurezza. L’anno scorso aveva subito un importante intervento presso una clinica veterinaria di Roma, per alcune ernie midollari alla colonna vertebrale che le stavano paralizzando gli arti posteriori. Si era rimessa e aveva ricominciato a camminare, anche se rimanevano tutte le problematiche legate all’età. La carcassa è stata mandata ...

