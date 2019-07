Angelina Jolie | ecco perché è rimasta single dopo Brad Pitt

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Elisabetta Espositola separazione dain questi tre anni:non ha mai iniziato una nuova relazione Una donna dalla vita piena, soddisfatta di sé, che si prende il suo tempo per innamorarsi di nuovo. È questa l’immagine diche viene descritta da una fonte riportata dall’Irish Mirror. La fonte ha risposto in un certo senso a una grande domanda: come mai l’attrice non ha avuto relazioni da quando si è separata danel 2016, nonostantelui abbia frequentato numerose donne? Secondo la testimonianza,è impegnata con il lavoro cinematografico e con i figli, non ha tempo per mettersi a cercare un nuovo compagno. In più è editor al Time Magazine e lavora per le Nazioni Unite, pertanto ha davvero poco tempo a disposizione per occuparsi di altro. In passato qualcuno aveva detto che l’artista ...

MyBeautyBlogEly : Angelina Jolie ha una sorella gemella - unafanmarvel : RT @altadramatica: CIOÈ MA QUELLI CHE SEGUI E NON TI SEGUONO, CHE PROBLEMI HANNO? MA CHI SIETE? ANGELINA JOLIE/BRAD PITT DEI POVERI? ASPE C… - TenaceMente_com : RT @TenaceMente_com: Are Angelina Jolie and Keanu Reeves Dating?: -