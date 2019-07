Amazon Prime Video | serie tv e film | le novità di luglio 2019

The Boys su Amazon Prime Video : chi è l’autore - le curiosità : The Boys su Amazon Prime Video: chi è l’autore, le curiosità. Come ogni piattaforma di Video streaming, Amazon Prime Video è solita rinnovare il suo catalogo e fra i nuovi arrivi, il 26 luglio verrà la lanciata la serie Tv The Boys, una caricatura dei supereroi, una storia che racconta cosa succederebbe se gli eroi non fossero ispirati da alti valori e ideali e non avessero in mente di proteggere le persone. In questo scenario persone ...

Amazon Prime Day 2019 : le offerte in anteprima del 2 luglio fino al 90% di sconto : Il Prime Day 2019 sarà il 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon è una sorta di Black Friday, ma dura più tempo ed è riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. Con tutte le offerte in anteprima, gli sconti più vantaggiosi del giorno e le promozioni fino al 90% di sconto per prepararsi al Prime Day 2019.--

Aspettando il Prime Day 2019 - Amazon regala un buono di 7€ per le letture estive : Il Prime Day 2019 sta per iniziare, ma Amazon ha già lanciato una serie di offerte e promozioni per prepararsi all'evento, che inizia il 15 luglio. Gli amanti della lettura potranno fare scorta di libri da portare sotto l'ombrellone grazie alla promozione di Amazon dedicata ai libri, che regala un buono da 7€ per ogni ordine di almeno 20€.Continua a leggere

Friends : Netflix perde l’esclusiva. Da oggi in streaming anche su Amazon Prime Video : Friends 100 milioni di dollari non sono bastati. L’ingente investimento non ha garantito a Netflix l’esclusiva su una delle serie più seguite. Da oggi Friends è disponibile in streaming anche su Amazon Prime Video. Chi volesse dunque vedere e rivedere on demand le avventure di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey non dovrà per forza sottoscrivere un abbonamento a Netflix (qui per il nuovo listino ritoccato al rialzo). A ...

Amazon Prime Day 2019 : date - offerte - news e guida agli sconti : Il Prime Day 2019 sarà il 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon è una sorta di Black Friday, ma dura più tempo ed è riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. Con una grande novità: un maxi concerto in onore del Prime Day con Taylor Swift, Dua Lipa e molti altri, da guardare su Prime Video.\\

Amazon Prime Video - le serie tv in arrivo a luglio : Il luglio di Amazon Prime Video si divide fra passato e futuro. Si inizia infatti con tanti titoli cult che faranno la gioia dei fan più nostalgici, ma si continua poi con due grandi novità: All or Nothing continua il suo racconto realistico delle realtà sportive più grandi del mondo, mentre The Boys è un atteso adattamento fumettistico da non perdere. Friends, Lost, The Oc – tutte le stagioni dal 1° luglio, Smallville – tutte le stagioni ...

Lost e Friends in streaming su Amazon Prime da luglio - con The O.C. - Riverdale 2 e non solo : Oltre alle nuove serie in arrivo questo mese, con Lost e Friends in streaming su Amazon Prime la piattaforma schiera anche l'artiglieria pesante in termini di classici della serialità degli ultimi vent'anni. Sia la serie sui naufraghi del volo Oceanic 815 sia quella sul sestetto di amici del Greenwich Village di New York sono disponibili su Amazon Prime dal primo luglio 2019, con tutte le stagioni, sei per Lost e dieci per Friends. Già ...

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : aggiunte Friends - The O.C. - Riverdale 2 e Lost : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per trasformare ...

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : aggiunta Arrow stagioni 1-4 - The Originals e altro : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per trasformare ...

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : aggiunta Arrow 1-4 e United States of Tara : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per trasformare ...

Prime Day Taylor Swift si esibirà al concerto organizzato da Amazon Prime : Il concerto di Prime Day in live streaming solo su Prime Video il 10 luglioLe giornate degli sconti Prime Day saranno il prossimo 15 e 16 luglioAmazon Music annuncia che Taylor Swift, artista tra le più influenti del nostro tempo e vincitrice di dieci GRAMMY Award, si esibirà al concerto di Prime Day il prossimo 10 luglio, in diretta streaming su Prime Video un evento, primo nel suo genere, che celebra l’offerta di intrattenimento di Amazon, in ...

Amazon Music Unlimited a 0 - 99 euro per 4 mesi in occasione del Prime Day : Amazon Music ha comunicato che il 10 luglio si terrà il concerto per il Prime Day, tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Taylor Swift, Dua Lipa, SZA e Becky G. L'articolo Amazon Music Unlimited a 0,99 euro per 4 mesi in occasione del Prime Day proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Day 2019 : debuttano le “Offerte WOW” e questo è solo un piccolo assaggio! : Il Prime Day Amazon 2019 è sempre più vicino, e tra le tante novità lo store online più famoso al mondo farà debuttare le “Offerte WOW” ovvero sconti pesanti e particolari a quantità limitate che leggi di più...

Amazon Prime Day 2019 : confermata la data e i dettagli : E’ ormai da qualche anno anche in Italia che il Prime Day organizzato da Amazon è diventato uno dei giorni più attesi dell’anno da milioni di consumatori che effettuano i propri acquisti in rete. Il motivo è semplice. La possibilità di accaparrarsi prodotti di qualità a prezzi scontatissimi beneficiando dei tanti sconti messi a disposizione dal colosso dell’e-commerce. E l’opportunità, anche per i venditori ...