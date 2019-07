Almeno 10 novità per ASUS Zenfone 6 con l’aggiornamento 16 1210 1906 156

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Si fa sotto una bellaper gli6: come riportato sul forum ufficiale 'ZenTalk', il top di gamma taiwanese si è predisposto per la ricezione dell'aggiornamento 16..156 di giugno 2019, che include il supporto a ARCore (piattaforma di Big G per l'implementazione di contenuti in AR). Il modello a cui si rivolgono le modifiche corrisponde alla sigla ZS630KL. Tra gli interventi realizzati anche diverse migliorie per l'ottimizzazione del sistema di videochiamata, l'attivazione dello zoom 8x in modalità Foto, la rimozione del limite temporale per la videoregistrazione in FHD, è stata inclusa la feature per dare inizio e fine alla videoregistrazione con il bilanciere del volume, gli screenshot risultano adesso più stabili ed è stato risolto un disturbo relativo a questa stessa funzionalità. L'aggiornamento 16..156 migliora la qualità delle foto tramite ...

OptiMagazine : Almeno 10 novità per #ASUSZenfone6 con l'aggiornamento 16.1210.1906.156 - stefdest : A me non risulta, almeno a Napoli, qualche maglietta venduta ai ragazzini per ora, info di alcuni rivenditori, che… - nientepopcorn : Questo mese, su .@NetflixIT, tornano almeno 3 serie cult. #LaCasaDePapel è una di loro: scoprite le altre ???? -