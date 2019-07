Allerta meteo della Protezione Civile per forti temporali al Nord domani 3 Luglio

Allerta meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Allerta meteo Veneto : in arrivo temporali - dichiarato lo Stato di Attenzione : Tra la sera di oggi, e la mattina del 4 luglio, il Veneto sarà interessato da fenomeni temporaleschi, particolarmente nelle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio-sera. In particolare domani, 3 luglio, i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni Meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato ...

Allerta meteo Estofex - ancora maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per ...

Allerta meteo della protezione civile : forti piogge e temporali in arrivo al Nord - allarme arancione a Bolzano : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tende ad erodere il bordo dell’area di bassa pressione di origine Nord-africana che da giorni investe l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori alpini, con attività temporalesca localmente intensa, specie sui settori alpini orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo Lombardia : Allerta per rischio di forti temporali : Il centro Meteo della Regione Lombardia ha emanato un’allerta Meteo in codice giallo per rischio di forti temporali a partire dalle 12 di oggi. Per questo l’Amministrazione milanese ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) in via Drago a Milano. La Protezione Civile Comunale monitorerà i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar per verificare eventuali superamenti dei livelli di ...

Allerta meteo Veneto : nel pomeriggio possibili fenomeni intensi - temperature massime in rialzo : Si profilano rovesci e temporali oggi pomeriggio sulle Dolomiti e da domani, in particolare nella seconda parte della giornata, nelle aree prealpine e pedemontane del Veneto. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento, già da oggi sulle Dolomiti, da martedì sulle zone montane e pedemontane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, in considerazione delle ...

Meteo - ancora Allerta caldo : oggi “bollino rosso” in 3 città [ELENCO] : L’ondata di calore continua a stringere nella sua morsa alcune città italiane: oggi caldo da “bollino rosso“, livello di allerta 3 (il più alto), a Bolzano, Brescia e Firenze. oggi bollino arancione, livello di allerta 2, a: Perugia, Rieti, Torino. Bollino giallo ad Ancona, Bologna, Campobasso, Genova, Milano, Roma e Verona. Il ministero della Salute ha attivato nei giorni scorsi il numero di pubblica utilità 1500 per ...

Allerta meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello ...

Allerta meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali in montagna : Nella giornata di domani, rovesci e temporali, anche di forte entità, potranno interessare la montagna veneta. Alla luce della situazione Meteorologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica. La dichiarazione riguarda il lasso di tempo tra le ore 10 di domani, 1° luglio, e le ore 10 di martedì 2 luglio, nel bacino idrografico Alto ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’Allerta : temperature in picchiata e violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il Centro/Nord Italia sta vivendo ore caldissime: è un pomeriggio di fuoco con gli attuali +40°C misurati a Merano, i +39°C di Firenze, Bolzano e Ferrara, i +38°C di Bologna, Modena, Parma e Pordenone e i +37°C di Roma, Milano, Torino, Verona, Padova, Brescia, Udine, Vicenza e Latina. Le temperature massime saranno ancora più alte, dopo le 17:00, nel momento del picco massimo dell’ondata di caldo africano in atto. La ...

Caldo africano in Liguria : Allerta meteo per disagio fisiologico : Siamo ormai entrati nella fase più pesante dell’ondata di Caldo che interessa anche la Liguria da alcuni giorni. Temperature molto elevate e aumento del tasso di umidità hanno portato, dunque, all’emissione, da parte di Arpal di un avviso meteorologico relativo all’elevato disagio fisiologico. Infatti, l’anticiclone di matrice africana che staziona sull’Europa, oggi giovedì 27 giugno, provocherà temperature decisamente al di sopra ...

Meteo - Allerta caldo : picco delle temperature - tra oggi e domani giornate da bollino rosso : Tra giovedì e venerdì le temperature raggiungeranno il picco attestandosi in alcuni casi oltre i 40 gradi. Per questo il Ministero della salute ha diramato un bollettino di allerta per il caldo identificando con un bollino rosso le città più a rischio. Dal weekend però, grazie ad aria leggermente più fresca, l'afa darà un po' di tregua.

Meteo - Allerta caldo record : 40 gradi/ Da Torino a Milano : Centro-Nord in ginocchio : Meteo, ondata di caldo africano: il bollettino del Ministero, bollino rosso in 6 città, emergenza anche a Milano, attesi 40 gradi.