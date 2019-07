Allarme per la presenza di gas sarin | evacuati alcuni uffici nella sede di Facebook 

Auto elettriche e ibride troppo silenziose per i pedoni : da luglio è obbligatorio il sistema di Allarme acustico : Da oggi, 1° luglio, si aggiunge ufficialmente un altro acronimo ai numerosi già utilizzati in campo Automobilistico: Avas. Nonostante suoni un po’ come il nome di un celebre sapone, l’igiene per Auto non centro nulla: la sigla, infatti, significa Audible vehicle alert system (sistema di allarme acustico per veicoli), ovvero un segnalatore che rende udibile agli altri utenti della strada il sopraggiungere di un veicolo che marcia a zero ...

Incendio Brendola - Allarme inquinamento per il rogo tossico : “Vietato mangiare frutta e verdura” : allarme disastro ambientale a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un Incendio è scoppiato oggi in una fabbrica di vernici, per cause in via di accertamento. Mentre i comuni limitrofi consigliano ai residenti di chiudere porte e finestre e di non stare all'aria aperta e di non mangiare frutta e verdura esposta, gli esperti dell'Arpav stanno procedendo ai campionamenti dell'aria: si teme che dalla nube possano nascere emissoni di diossine e ...

Incendio Brendola - Allarme inquinamento per il rogo tossico : “Diossina da vernici e solventi” : allarme disastro ambientale a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un Incendio è scoppiato oggi in una fabbrica di vernici, per cause in via di accertamento. Mentre i comuni limitrofi consigliano ai residenti di chiudere porte e finestre e di non stare all'aria aperta, gli esperti dell'Arpav stanno procedendo ai campionamenti dell'aria: si teme che dalla nube possano nascere emissoni di diossine e altre sostanze tossiche per la ...

Cortina - esplosione di reperti bellici provoca incendio : scatta l'Allarme : Luca Sablone Il rogo si è esteso per circa 5.000 metri quadrati: non si esclude assolutamente una replica dell'evento. L'Assessore avverte: "Non avvicinatevi" Un incendio si è sviluppato nell'area di Cortina, sopra il Rifugio Ospitale vicino a Cimabanche. Ad annunciarlo è stato Gianpaolo Bottacin, Assessore alla Protezione Civile del Veneto: "Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, con i volontari antincendi boschivi di ...

Incendio a Cortina - esplosi due reperti bellici. L'Allarme : «Potrebbero scoppiarne altri» : Incendio sopra Cortina d'Ampezzo. «Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, con i volontari antincendi boschivi di Auronzo, con i tecnici dei Servizi Forestali e della Protezione...

Maltempo - Allarme per l’albicocca della valle del Santerno dopo il meteo estremo delle ultime settimane : L’albicocca della valle del Santerno e’ in pericolo. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Bologna: “dopo la grandinata del 2017 e la gelata del 2018, quest’anno, anche a causa di un mese di maggio davvero infausto, rischia di essere l’ennesimo anno di prezzi non all’altezza”. Gia’ il trend degli ettari coltivati ad albicocco nella vallata del Santerno “e’ preoccupante: dai ...

Caldo : Allarme in Lombardia - superata soglia ozono - in Brianza i picchi : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - L'ondata di Caldo in Lombardia, con temperature fino ai 39 gradi, ha fatto schizzare l'ozono nell'atmosfera sopra la soglia di allarme. Queste condizioni climatiche, spiega l'Arpa, hanno favorito l’innalzamento dei valori dell'inquinante, che ieri in alcune province lom

Caldo africano : in Lombardia l’ozono supera ancora la soglia di Allarme : Ondata di Caldo africano in Lombardia, con temperature che in giornata toccheranno anche punte di 39°C in alcune città: si tratta di condizioni che favoriscono l’ulteriore innalzamento dei valori di ozono in atmosfera, che ieri in alcune province lombarde hanno superato la soglia di allarme (massima media oraria di 240 microgrammi/metrocubo), oltrepassando per il terzo giorno consecutivo la cosiddetta soglia di informazione (media oraria di 180 ...

Caldo africano : Allarme per i pet e gli animali selvatici - il vademecum : Gran parte dell’Italia e dell’Europa sono strette nella morsa del Caldo: a soffrire le alte temperature non sono soltanto le persone, ma anche gli animali, i quali, a volte, ne risentono molto più degli uomini. Ecco alcuni consigli dell’ENPA per assicurare un’estate piacevole e serena anche ai nostri amici: 1) Cani e gatti non ‘sudano’ come noi; per abbassare la loro temperatura corporea (già normalmente intorno ai ...

Caldo africano - UECOOP : “Allarme per oltre 50mila senzatetto” : “Allarme per gli oltre 50mila senzatetto che sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno affrontando all’aperto o con ripari precari la terribile ondata di Caldo africano che sta investendo l’Italia“: è quanto afferma UECOOP, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40 gradi che si registra da nord a sud della Penisola. “L’assedio dell’afa sta creando una ...

Caldo - a Torino superati i livelli di ozono : Allarme almeno fino a venerdì : Ieri a Torino sono stati superati i livelli di ozono a causa dell’elevata temperatura, e la situazione permarrà almeno fino a venerdì, come riporta il bollettino dell’Arpa. Gli effetti provocati dall’eccesso di ozono vanno dall’irritazione alla gola e alle vie respiratorie al bruciore degli occhi, in alcuni casi più estremi si può arrivare anche ad alterazioni delle funzioni respiratorie e all’aumento della ...

Allarme consumatori - pericolo bolle di sapone per bambini : forte rischio di infezione [MARCHIO - LOTTI E INFO] : Il Ministero della Salute ha lanciato un Allarme per i consumatori in merito ad una tipologia di bolle di sapone, per forte rischio microbiologico. Si tratta del prodotto denominato Gormiti, marca Planeta Junior & Kotoc, prodotto in Cina. Codici indentificativi: G6118, lotto V61180119, codice a barre 80027522061188. Sono stati bloccati ben 276 colli di prodotto, corrispondente a 59.616 flaconcini. Gli articoli non sono ammessi in Italia ...

Caldo africano in arrivo : “Temperature bollenti - ma al momento non c’è Allarme siccità” : “In Italia non c’è al momento allarme siccità nonostante il Caldo record che sta interessando tutta la Penisola con temperature bollenti nelle città e nelle campagne“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle disponibilità idriche necessarie per affrontare la straordinaria emergenza provocata dall’arrivo dell’ondata di calore. “Le riserve di acqua sono per ora garantite – sottolinea la Coldiretti – grazie ...

Caldo africano in arrivo : Allarme per 9 milioni di anziani e bambini : “allarme malori per quasi 9 milioni fra anziani con oltre 75 anni e bambini fino a 36 mesi di età per il Caldo torrido che stringe d’assedio l’Italia“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in relazione all’allarme Caldo lanciato dal ministero della Salute per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma con domani giovedì 27 giugno che sarà una giornata da bollino rosso a ...