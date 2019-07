Alfonso Signorini furioso con Pamela Prati | “Niente Mark Caltagirone? Allora puoi

Pamela Prati assente al Chi Summer Tour - Alfonso Signorini : “Indagine in corso - resterà a casa” : Pamela Prati, ospite annunciata del Chi Summer Tour, non prenderà parte al tradizionale evento estivo annuale. A spiegare le ragioni dell’assenza è stato Alfonso Signorini: “Sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone. Le ho detto: ‘Scusa ma che vieni a fare?!’”.Continua a leggere

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini fa il nome di Maria De Filippi : lo aiuterà nella conduzione : Alfonso Signorini condurrà Il Grande Fratello Vip al posto di Ilary Blasi. A metterci lo zampino è proprio lei: Maria De Filippi. Secondo quanto anticipato da Alberto Dandolo, infatti, Signorini per la realizzazione della sua edizione avrebbe chiamato la moglie di Maurizio Costanzo per chiederle con

Alfonso Signorini/ 'Lo spazzolino da denti parla e ride di noi? Una mia amica...' : Alfonso Signorini, siparietto sul treno sullo spazzolino da denti: 'è vero che parla e ride di noi quando usciamo dal bagno? Una mia amica...'.

Alfonso Signorini - la rabbia di Giulia De Lellis : "Come vi siete permessi? Per due o tre foto del caz***" : È furiosa, Giulia De Lellis, e la "colpa" è di Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha pubblicato le foto esclusive della ex corteggiatrice di Uomini e donne in atteggiamenti molto intimi con Andrea Iannone, pilota di MotoGp e soprattutto ex di Belen Rodriguez con cui fa coppia fissa da qualche te

Grande Fratello Vip - Romina Power e il secco no ad Alfonso Signorini : "Non è nelle mie corde" : Si aggiungono dettagli sulla prossima, rivoluzionaria, edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Certa, ormai, la promozione di Alfonso Signorini in veste di conduttore al posto di Ilary Blasi (seppur non confermato ufficialmente da Mediaset). E ora, sulla vicenda, arrivano ulteriori ind

L’ironia di Alena Seredova - frecciata social a Ilaria D’Amico : Alfonso Signorini apprezza eccome [FOTO] : L’ex moglie di Buffon ha lanciato un’ironica frecciatina a Ilaria D’Amico, attuale compagna dell’ex portiere della Juventus Una frecciatina ironica, lanciata sui social da Alena Seredova tramite… Alfonso Signorini. Il noto giornalista ha postato infatti sul proprio profilo Instagram la foto che ritrae l’ex modella ceca davanti alla scritta “D’Amico, ti puoi fidare“. Chiaro il ...

Alex Britti lascia Amici di Maria De Filippi - cosa potrà mai insegnare ai cantanti Alfonso Signorini? : Alex Britti lascia Amici di Maria De Filippi. Si libera un posto in cattedra nella commissione di canto ma è già stato occupato dal direttore di Chi ed opinionista televisivo Alfonso Signorini. cosa potrà mai portare Signorini nella categoria canto di Amici di Maria De Filippi? Il personaggio è noto per occuparsi del mondo della TV e dello spettacolo, dei gossip tra star è tra i re italiani ma cosa potrebbe apportare la sua esperienza alla ...

Amici 19 - Alfonso Signorini sarà il nuovo insegnante di canto : In autunno inoltrato, tornerà Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che darà il via alla diciannovesima edizione del programma in onda su Canale 5 e Real Time.La macchina di Amici, ovviamente, è già ripartita e, oltre a scovare i talenti che formeranno la classe del prossimo anno, è in corso anche qualche "aggiustatina" per quanto riguarda il corpo insegnanti.prosegui la letturaAmici 19, Alfonso Signorini sarà il nuovo ...