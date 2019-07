Alcune Regioni risparmiano il 67% sui farmaci | perché?!? L’ho chiesto alla ministra Grillo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Abbiamo parlato di antibioticoresistenza, diequivalenti e delle iniziative dellaal fine di regolarizzare le spese delleper beni e servizi così da poter destinare più fondi in settori come l’assistenza ai disabili ancora molto carenti in quasi tutta Italia. Come sapete le questioni sulla salute mi stanno molto a cuore, ho informato ladella denuncia fatta da People for Planet per quanto riguarda la prescrizione da parte di alcuni pediatri di una specifica marca di latte in polvere per i neonati, della proposta di concedere allee la possibilità di vendere isfusi per evitare inutili sprechi e sovradosaggi… Sono rimasto piacevolmente impressionato da Giulia, un medico che sa di che cosa sta parlando e il problema è sempre quello: manca una corretta ed efficace informazione sia ai medici che aisti che al cittadino da parte ...

