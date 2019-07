Al via il nuovo Parlamento Ue | Berlusconi il più anziano Euroscettici girano spalle

Nuovo attacco hacker via pec con l’esca di una finta fattura : Email di phishing (Getty Images) I ricercatori di sicurezza informatica di Eset hanno segnalato la presenza in Italia di un attacco hacker via pec (posta elettronica certificata). Questi messaggi contengono degli allegati in grado di infettare il sistema con una minaccia ransomware che lo renderebbe inutilizzabile in pochi minuti. I cibercriminali stanno diffondendo tramite pec delle finte fatture di aziende inesistenti. L’utente che si vede ...

Ponte Morandi - abbattuti resti struttura dopo l’evacuazione di 3.400 residenti. Salvini : “Prossimo anno nuovo viadotto” : È stato abbattuto alle 9.39 il Ponte Morandi. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 hanno fatto collassare la struttura ancora in piedi dopo il disastro dell’agosto 2018. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa, Elisabetta Trenta, ha assistito all’implosione ...

Archiviato esposto contro la Raggi per il nuovo stadio della Roma : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro il sindaco di Roma Virginia Raggi per il nuovo stadio della Roma. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La Raggi è indagata per abuso di ufficio in seguito all’esposto dell’architetto Francesco Sanvitto, presentato per conto dell’associazione ”Tavolo della libera urbanistica”. “Nell’esposto si faceva riferimento alle procedure per il progetto del nuovo ...

Tennis - Flavia Pennetta è di nuovo incinta! In arrivo il secondogenito per Fabio Fognini : La grande famiglia del Tennis italiano si allarga. Flavia Pennetta e Fabio Fognini, infatti, sono in attesa del secondo figlio. Dopo la nascita di Federico nel 2017, i due grandi campioni attendono l’arrivo del secondogenito che, al momento, non è ancora dato a sapersi se sarà maschio o femmina. Dopotutto le prime immagini del settimanale “Chi” che hanno messo in mostra la coppia in vacanza assieme al piccolo Federico non ...

Desiderio esaudito per Fognini - Flavia Pennetta di nuovo incinta : la coppia aspetta un altro bebé : A due anni dalla nascita del primogenito Federico, Flavia Pennetta e Fabio Fognini attendono adesso un altro bambino Flavia Pennetta è di nuovo incinta, la moglie di Fabio Fognini è in dolce attesa come rivelato dal settimanale CHI, che ha pizzicato la coppia in vacanza alle Baleari con un pancino sospetto in bella vista per l’ex tennista azzurra. A due anni di distanza dalla nascita di Federico, Fabio e Flavia adesso attendono un ...

Trento. Un nuovo marciapiede per via di Madonna Bianca : Via di Madonna Bianca avrà presto un nuovo marciapiede. Il progetto esecutivo, curato dal servizio Opere di Urbanizzazione Primaria, prevede

Ponte di Genova : effettuata la prima colata di cemento della pila del nuovo viadotto : Alle 15.50 è iniziata la prima colata di cemento per la base della pila del nuovo Ponte di Genova che sostituirà il Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto 2018. "Dico grazie ad ogni singolo lavoratore" ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alla cerimonia allestita nel cantiere lato ovest del viadotto. "Questo è il simbolo della ripartenza - ha detto il ministro - ci lasciamo alle spalle l'incuria ...

Geralt di Rivia torna a mostrarsi grazie ad un nuovo cosplay : The Witcher 3 è tornato ad essere un argomento attuale in vista dell'arrivo della Complete Edition per Nintendo Switch, e mentre attendiamo di poter giocare in totale mobilità ad uno dei più acclamati action RPG degli ultimi tempi perché non tornare a vestire i panni di Geralt di Rivia?Per chi non lo conoscesse, taryn_cosplay è l'account Instagram di un noto cosplayer che ha già interpretato i panni dello Strigo in diverse occasioni, e adess è ...

Maturità.E adesso al via il nuovo orale : 8.28 Inizia per i maturandi, il nuovo esame orale.Non c'è più la tesina, da cui fino all'anno scorso iniziava il colloquio, ma degli spunti racchiusi in 3 buste:lo studente deve sceglierne una. Il Miur ha cercato di tranquillizzare i ragazzi spiegando che la prova orale sarà divisa in quattro parti.Nelle buste, "non ci saranno domande ma testi, documenti,esperienze o problemi".Seguirà un momento in cui lo studente esporrà orientamento e ...

Maturità 2019 - al via il nuovo orale con le tre buste : addio tesina - 45 minuti a disposizione degli studenti : Prende il via oggi l’esame orale della Maturità che debutta nella nuova modalità con le tre buste. addio alla tesina, che fino allo scorso anno consentiva ai maturandi di partire da un loro argomento scelto e che abbracciava diverse discipline, al suo posto ci saranno invece le tre buste, altra novità di questo esame dopo la doppia prova scritta: proprio questa è la parte della riforma Bussetti che sta generando più apprensione non solo ...

Maturità - al via il nuovo esame orale. Debutto per le tre buste : Terminate le prove scritte dell’esame di Maturità, si parte con gli esami orali. Addio alla tesina, che fino allo scorso anno consentiva ai maturandi di partire da un loro argomento scelto e che abbracciava diverse discipline. Debuttano invece le tre buste, altra novità di questo esame dopo la doppia prova scritta.Le date di inizio e fine degli orali non sono uguali per tutti: sono state infatti stabilite dalle commissioni, ...

Maturità - via al nuovo orale con le 3 buste 45 minuti per stupire la commissione : La prova più temuta dagli studenti prende avvio con la lotteria delle tre buste da cui il candidato dovrà sceglierne una, proprio come nei quiz tv. Una novità voluta dal ministro Bussetti

Il nuovo piano anti migranti : "Ora controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Audio e testo di Welcome To Miami (South Beach) di Max Pezzali - nuovo singolo dedicato a un viaggio : Welcome To Miami (South Beach) di Max Pezzali anticipa il nuovo album dell'artista pavese, annunciato in uscita per il 2020. Nel nuovo brano in radio dal 21 giugno, Max Pezzali ha voluto raccontare alcuni degli aneddoti che hanno caratterizzato il suo viaggio negli States nel quale ha raggiunto proprio Miami. Le sonorità sono quelle tipiche della bella stagione, con quei ritmi tropicali che sono tipici di queste temperature e che Max ...