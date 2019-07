Al team dell’Olanda il primo posto al concorso internazionale Fly Your Ideas di Airbus

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) La giuria di esperti accademici e del settore aerospaziale provenienti dae dalla International Space University di Strasburgo ha proclamato il“Zero” Heroes, comda studenti provenienti dalla Delft University of Technology (Olanda), vincitore della sesta edizione delFly. Il progetto presentato – un sistema di sensori senza batteria e wireless per gli aeromobili controllabile da remoto – ha convinto la giuria che ha assegnato alilpremio di EUR 25.000. La squadra “Zero” Heroes ha presentato il proprio progetto insieme alle altre sei squadre finaliste, tra cui ilMove-ez del Politecnico di Milano, al termine di una settimana entusiasmante trascorsa presso la sededi Tolosa. I giorni prima della finale sono serviti ai ragazzi per realizzare un prototipo funzionante della propria idea, grazie al ...

