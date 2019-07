Airbnb e città d’arte | anche i turisti si possono considerare una risorsa naturale

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) E’ una notizia di qualche giorno fa che 10europee si sono rivolte all’Unione Europea perché faccia qualcosa per contenere l’invasione degli affitti per igestiti da. Le dieci, Amsterdam, Barcellona, Berlino, e altre credono che le case dovrebbero essere utilizzate prima di tutto per vivere, ma la competizione con icausa l’aumento dei prezzi degli affitti e il risultato è di cacciar via gli abitanti dai centri storici. Dalla lista dellemanca qualcosa: leitaliane, principalmente Venezia, Roma e Firenze. Eppure, è difficile pensare che non siano toccate da questo problema, come Fiorentino, mi rendo conto bene del problema del caro-affitti –troppo bene! Ma, evidentemente, nelle, il turismo comeeconomica è ormai completamente integrato a tutti i livelli della società. Talmente integrato che l’idea che si ...

