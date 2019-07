Aereo si schianta | c' è una vittima italiana | morti anche il marito e i due figli

Passeggero clandestino precipita da Aereo e si schianta in un giardino di Londra : Il corpo ghiacciato di un Passeggero, imbarcatosi clandestinamente a bordo di un aereo della Kenya Airways, è precipitato ieri pomeriggio schiantandosi in un giardino privato a Clapham, una zona residenziale nel sud-ovest di Londra.Come riportato dal Daily Mail e dalla BBC, il corpo è precipitato intorno alle 15.30 di domenica pomeriggio, cadendo da un’altitudine di più di 1000 metri, mentre l’aereo stava ...

Un piccolo Aereo si è schiantato vicino a Dallas - in Texas : ci sono dieci morti : dieci persone sono morte in provincia di Dallas, negli Stati Uniti, a causa dello schianto tra un piccolo aeroplano su un hangar del piccolo aeroporto di Addison. Le persone morte si trovavano tutte a bordo dell’aereo, mentre l’hangar era vuoto.

Aereo privato si schianta contro hangar in Texas : 10 morti : Incidente in Texas (USA): un Aereo privato si è schiantato contro un hangar all’aeroporto di Addison. Il bilancio è di 10 morti. Il velivolo era diretto in Florida. L'articolo Aereo privato si schianta contro hangar in Texas: 10 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Aereo fuori pista in Siberia - si schianta e prende fuoco : a bordo 48 persone - morti due piloti. Il video dalla cabina : Due persone sono morte e 31 hanno avuto bisogno di cure mediche in seguito all’atterraggio di emergenza di un Aereo An-24 con a bordo 48 persone all’aeroporto di Nizhneangarsk, in Buriazia, in Siberia sud-orientale. I due morti, secondo i media e le autorità locali, sono i piloti dell’Aereo. Stando alle prime ricostruzioni, il jet ha oltrepassato la pista, ha colpito una piccola struttura dell’aeroporto e si è incendiato. L’Aereo era decollato ...

Si schianta Aereo bimotore vicino a Honolulu - nove morti : Un aereo bimotore si e' schiantato alle Hawaii: le autorita' locali parlano di almeno nove vittime. Il dipartimento per i Trasporti delle Hawaii afferma che a bordo del velivolo della King Air erano presenti nove persone quando e' precipitato vicino allo spazio aereo di Dillingham, nel nord-ovest della regione di Oahu. Il portavoce Tim Sakahara ha precisato che non ci sono stati superstiti. L'autostrada di fronte all'aeroporto e' stata chiusa in ...

Aereo si schianta in Umbria : gravissima coppia di romani : Grave incidente nella mattinata di domenica nella zona di Collesecco, in provincia di Perugia: un piccolo Aereo si è schiantato al suolo con a bordo due persone, un uomo e una donna, entrambi...

Morta la star del pop latino : “L’Aereo su cui viaggiava si è schiantato al suolo” : L’aereo su cui viaggiava si è schiantato al suolo per cause ancora da accertare: così è Morta a 28 anni la star del pop latino Gabriel Diniz. Nell’incidente sono decedute anche a le altre persone che viaggiavano con lui, come ha fatto sapere il management dell’artista in un comunicato: “È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell’equipaggio dell’aereo”. Secondo le prime ...

Honduras - si schianta Aereo : 5 morti : 6.06 Incidente aereo nell'isola di Roatan, al largo delle coste dell'Honduras. Quattro cittadini canadesi e il pilota americano hanno perso la vita a causa dello schianto. L'aereo è precipitato nei pressi della località di Dixon Cove, pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto dell'isola. Quattro delle vittime sono morte sul colpo, mentre la quinta è deceduta in ospedale per le ferite riportate. Le cause dell'incidente non sono ancora state ...