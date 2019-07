Accoglienza migranti | sotto accusa 4 onlus a Milano | undici arresti “Profitti illeciti

Migranti e onlus - Ilda Boccassini scoperchia il business dell'Accoglienza : 11 arresti e illeciti per 7 milioni : Scandalo Migranti a Milano, 11 arresti tra i dirigenti di alcune onlus e presunti illeciti per 7 milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta Fake onlus coordinata dai pm Ilda Boccassini e Gianluca Prisco, hanno ese

Accoglienza migranti - illeciti per sette milioniCoinvolte 4 onlus - 11 arresti tra Lodi e Milano : L'inchiesta "Fake onlus" vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus che si occupano di Accoglienza dei migranti, per presunti profitti illeciti per milioni di euro

Lodi - inchiesta su onlus per Accoglienza migranti : undici arresti : Le ordinanze di custodia firmate dalla procura di Milano ed eseguite dalla guardia di finanza. Contestati i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere

La truffa delle false onlus di Accoglienza dei migranti : undici arrestati a Lodi : Le accuse sono di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. La gestione economica illecita avrebbe procurato profitti per milioni di euro

«Napoli capitale dell'Accoglienza» - de Magistris guida la flotilla per i migranti : È appena partito il corteo in mare composto dai rappresentanti delle Ong, dalle imbarcazioni civili, dai kayak, e dai pescherecci che attraverserà le acque del Golfo per ribadire che...

Accoglienza migranti - Conte : "Accordo con 3-4 Paesi Ue" : Fonti della Farnesina hanno confermato che a seguito del lavoro svolto su istruzione del ministro degli esteri, Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione europea, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri Stati membri dell'Ue sono disponibili ad accogliere i migranti imbarcati sulla nave Sea Watch Segui su affaritaliani.it

Migranti : Comune Milano - chiarire regole per Accoglienza : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha approvato con una delibera la manifestazione di interesse a proseguire l’accoglienza all’interno del sistema Sprar, oggi denominato Siproimi, il sistema rivolto ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, dopo

Migranti - l'Ue : "Mai in Libia"Italia costretta all'Accoglienza : "I Migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non e' un Paese sicuro". L'Ue costringe l'Italia all'accoglienza e cancella le politiche sulla Libia Segui su affaritaliani.it

"Sulla pelle dei migranti" - così Salvini ribalta le parole dell'Accoglienza : Non solo decreto sicurezza bis: la strategia del ministro dell'Interno per bloccare le ong passa anche da una nuova propaganda. Ora dice che Sea-Watch "sta attuando un sequestro", e sta "giocando con la vita delle persone".

Migranti : con meno fondi è crisi per l'Accoglienza - Salvini 'Non lo facevano per bontà?' : Matteo Salvini, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, aveva preannunciato che in caso di una sua ascesa al governo avrebbe fatto la guerra a quello che lui ha sempre considerato un autentico business che si cela dietro l'immigrazione. Quello delle Ong, secondo lui, finanziate da occulte figure e quello dei centri di accoglienza. Gli effetti della politica del Ministro dell'Interno avrebbero però portato ad un crollo dei posti di lavoro ...

Migranti : al Comune di Palermo un bando per Accoglienza in famiglia (2) : (AdnKronos) - Della stessa idea anche l'assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina: "L'accoglienza all'interno delle famiglie è la cosa più chiara che ci fa vedere come questa città è e deve ancora di più essere una comunità dove ci si prende cura gli uni degli altri, dove chi ha più riso

Migranti : al Comune di Palermo un bando per Accoglienza in famiglia : Palermo, 10 mag.?(AdnKronos) - Accogliere in famiglia un migrante non accompagnato già uscito dal sistema di accoglienza. E' questo l'obiettivo del progetto del Comune di Palermo e dell'associazione no profit Refugees Welcome Italia 'L'accoglienza in famiglia come percorso di integrazione', presenta

Un politico tedesco favorevole all’Accoglienza dei migranti è stato trovato morto : Walter Lübcke (foto: UWE ZUCCHI/AFP/Getty Images) Walter Lübcke, un importante politico tedesco che si era schierato apertamente a più riprese a favore dell’accoglienza dei migranti e per questo aveva ricevuto diverse minacce, è morto nella sua abitazione a Wolfhagen, nel nord dello stato dell’Assia, in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riporta la Bbc, Lübcke è deceduto alle 2.30 di domenica notte: due ore prima il figlio lo ...

Ucciso Walter Luebcke - politico della Cdu che lottò per l'Accoglienza dei migranti : È un mistero l'omicidio di Walter Luebcke, politico locale della Cdu, che durante la crisi dei migranti del 2015 si battè per l'accoglienza dei rifugiati entrando in rotta di...