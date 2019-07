lastampa

(Di martedì 2 luglio 2019) Macchine in coda sulla Gran Vía, clacson scatenati nella Calle Mayor, aria inquinata un po’ ovunque: «Riecco lasempre». Il Comune della capitale spagnola, tornato da due settimane in mano alla, ha tolto le sanzioni a chi viola la ztl. Ieri, primo giorno del provvedimento, si è rivisto il traffico in centro, in un solo giorno cresciut...

LaStampa : La nuova amministrazione ha tolto le sanzioni per chi entra in centro. - LaStampa : A Madrid la destra cancella la Ztl: “Una cosa di sinistra” - carmenmontagut1 : RT @mapaone: A Madrid oggi si protesta perché il nuovo sindaco (di destra) vuole cancellare #MadridCentral, la zona a traffico limitato del… -