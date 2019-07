A Madrid il nuovo sindaco di destra cancella la Ztl | È una cosa di sinistra

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Lo aveva promesso in campagna elettorale, e così è stato. IldiJosé Luis Martínez-Almeida, in carica da poco più di due settimane, da ieri hato di fatto la Ztl nel centro cittadino. Un provvedimento istituito nove mesi fa dalla giunta di, uscita sconfitta dalle urne, che aveva comportato una notevole riduzione dell’inquinamento nel centro urbano. Tutto da rifare: la(il Partito Popolare e Vox) aveva promesso in campagna elettorale di togliere i varchi in quanto misura “di”.In Italia a raccontare la storia è il quotidiano La Stampa, che scrive:Smontare tutto in pochi giorni non era possibile, così Martínez-Almeida ha optato per una moratoria, la normativa resta, ma violarla non costa nulla: che entra in centro senza titolo non pagherà i 90 euro di ...

