5G fondamentale nel futuro dell' healthcare

liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Milano, 2 lug (AdnKronos Salute) - Nelil 5G sembra destinato ad avere un ruolo sempre più. "Il 5G si introduce come nuova tecnologia per gestire le strutture sanitarie e le attività che oggi il sistema sanitario offre ai pazienti. L'obiettivo è creare nuovi strum

amnestyitalia : In 71 paesi nel mondo essere omosessuali è un reato. In alcuni di questi le persone #Lgbti sono perseguitate o tort… - tweetelex : RT @Terry_435: Il ponte non é costato nel senso che non lo hanno fatto. È costato il non farlo. Una vergogna infinita per questo paese che… - Terry_435 : Il ponte non é costato nel senso che non lo hanno fatto. È costato il non farlo. Una vergogna infinita per questo p… -