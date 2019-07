' 100 poesie del ribelle' | la nuova opera in versi di Mario Contino

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) "Scrivendo quest'ho riso, ho pianto, ho ricordato momenti felici ed altri tristissimi, ho vissuto pienamente quelle sensazioni che ormai fatichiamo a riconoscere perchè ci viene negato persino il tempo utile ad ascoltare noi stessi, la voce della nostra coscienza. Se state leggendo questo libro siete esattamente come me. Speciali? No, siete ancora umani". Con questa affermazione che induce il lettore alla riflessione, lo scrittorepresenta il suo nuovo capolavoro in. Giornalista ed esperto ricercatore nel campo della parapsicologia, del mistero, della fenomenologia "paranormale", del folklore e dell'antroposofia, lo scrittore, nato ad Agropoli nel 1986, ma orgoglio di Puglia - Regione che ha assistito alla maturazione e all'affermazione delle sue doti letterarie - è il fondatore del Gruppo Italiano Ricerca Psichica (G.I.R.P.). Autore di numerosissime ...

mecozzi_alfredo : RT @jazzbluesjazz72: - jazzbluesjazz72 : RT @jazzbluesjazz72: - glinguaglossa : -