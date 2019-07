Zenit | Marchisio lascia ufficialmente il club russo | risoluzione consensuale per il

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ildi San Pietroburgo ha ufficializzato lacon Claudio, che conclude così la sua esperienza in Russia L’esperienza di ClaudioalloSan Pietroburgo è giunta al capolinea, ilinfatti ha ufficializzato sul proprio sito lacon il centrocampista italiano. Proprio mentre l’ex Juve postava su Instagram le foto dei suoi allenamenti in palestra, la società ha diramato una nota con cui ha sancito l’addio a: “ilconferma che il contratto con Claudioè stato risolto consensualmente. Loringrazia il giocatore per il tempo trascorso con ile gli augura tutto il meglio per il futuro“.L'articoloilper il centrocampista italiano SPORTFAIR.

romeoagresti : Trattativa tra #Marchisio e lo #Zenit per la risoluzione del contratto. I dettagli su @GoalItalia - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Marchisio verso l'addio allo Zenit: trattativa in corso per la risoluzione del contratto ? - romeoagresti : Ufficiale: #Marchisio ha risolto consensualmente il contratto con lo #Zenit // Official: Marchisio leaves Zenit by… -