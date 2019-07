Wimbledon – Yastremska manda al tappeto Camila Giorgi | l’azzurra eliminata al primo turno

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi subito fuori - Yastremska vince 6-3 6-3. In campo Wawrinka e Anderson : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Sorrisi anche per Feliciano Lopez: l’iberico, chiamato via wild card a Wimbledon, la sta onorando con un 6-4 6-2 sull’americano Marcos Giron 13:19 Due set di vantaggio per Wawrinka contro Bemelmans: 6-3 6-2 per lo svizzero. 13:18 Marie Bouzkova accede al secondo turno: la ceca batte Mona Barthel con doppio 6-3 13:17 Due successi in pochi secondi per l’Ucraina, perché ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi indietro 3-6 1-4 contro Dayana Yastremska : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 Madison Keys è la prima a vincere un match nell’edizione 2019: batte la thailandese Luksika Kumkhum per 6-3 6-2 13:11 Rovescio lungolinea vincente in risposta da parte di Yastremska, che è avanti 6-3 5-2 e servirà per chiudere al cambio di campo 13:10 Settimo doppio fallo per Giorgi, ancora Yastremska con la possibilità di andare a servire per il match in caso di prossimo punto ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Camila Giorgi perde il primo set 3-6 contro Dayana Yastremska : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Ancora una buona prima di Giorgi, che sventa anche questo pericolo 12:51 Il nastro elargisce una terza palla break per Yastremska (che si scusa) 12:50 Ne arriva però un’altra per l’ucraina, ancora annullata dal servizio della marchigiana 12:50 Pericolosa palla break annullata da Giorgi con risposta lunga di Yastremska 12:48 Set anche per Stan Wawrinka: lo svizzero è avanti ...

DIRETTA Wimbledon 2019/ Giorgi Yastremska streaming video : la polemica sul seeding : DIRETTA WIMBLEDON 2019 streaming video e tv: cronaca live del torneo di tennis che si gioca sull'erba di Londra, tanti protagonisti in campo oggi 1 luglio.

Wimbledon 2019 : sorteggiato il tabellone femminile. Gatto-Monticone pesca Serena Williams - Yastremska per Giorgi. Primo quarto fortissimo : E’ stato appena sorteggiato il tabellone femminile del torneo di Wimbledon per l’edizione 2019, con tantissimi incontri potenzialmente interessanti su entrambi i lati: come vedremo, saranno due settimane (ammesso che arrivino ad essere tali) molto complicate per diverse grandi protagoniste. Partiamo dal capitolo italiane: a Giulia Gatto-Monticone, passata dalle qualificazioni, tocca una sfortuna terrificante, dal momento che ...