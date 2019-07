Wimbledon – Tremendo esordio per Zverev | il tedesco eliminato al primo turno dal ceco

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il tennista numero 5 al mondo non riesce ad avere la meglio su Vesely, che vince in rimonta e stacca il pass per il secondoE’ già finito il torneo diper Alexander, sorpreso alda Jiri Vesely, proveniente addirittura dalle qualificazioni. Il tennistaparte benissimo vincendo ilset, salvo poi cedere di schianto al proprio avversario e consegnargli la vittoria con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 in due ore e mezza di gioco. Si tratta della prima grande sorpresa del tabellone maschile, con Vesely che adesso affronterà il vincente del match tra Cuevas e Dzumhur.L'articoloper, ilaldalVesely sembra essere ilsu SPORTFAIR.

DelbonoRoberto : RT @rprat75: Tabellone tremendo per Nadal a #Wimbledon dopo il Mar Rosso aperto x lui a Parigi. Ha Kyrgios/Tsonga/Shapovalov come pericoli… - rprat75 : Tabellone tremendo per Nadal a #Wimbledon dopo il Mar Rosso aperto x lui a Parigi. Ha Kyrgios/Tsonga/Shapovalov com… -