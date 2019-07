Wimbledon – Esordio facilissimo per Wawrinka | asfaltato Bemelmans in tre set

Wimbledon – Esordio shock per Sabalenka : sconfitta all’esordio da Magdalena Rybarikova : sconfitta all’Esordio di Wimbledon per Aryna Sabalenka: la tennista bielorussa ko contro Magdalena Rybarikova in 2 set Il primo ‘upset’ di Wimbledon lo regala Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero 11 al mondo e decima forza del seeding dei Championship, è stata sconfitta in due set da Magdalena Rybarikova, numero 139 al mondo. Dopo 1 ora e 11 minuti Sabalenka è stata sconfitta in 2 set con il punteggio di 6-2 / 6-4.L'articolo ...

Wimbledon – Esordio ok per Karolina Pliskova : Lin Zhu sconfitta in due set : Esordio positivo per Karolina Pliskova nel primo turno di Wimbledon: la tennista ceca batte Lin Zhu in due set e accede ai trentaduesimi di finale Esordio vincente per Karolina Pliskova nel primo turno di Wimbledon. La tennista ceca, numero 3 del mondo, ha superato la numero 101 della classifica mondiale femminile, Lin Zhu, in 1 ora e 24 minuti di gioco. Primo set scivolato via facilmente in 28 minuti, nel quale Pliskova si è imposta con ...

Wimbledon – Esordio in scioltezza per Svitolina : Gavrilova ko in due set : Esordio facile per Svitolina a Wimbledon: Gavrivola ko in due set sull’erba londinese Buona la prima per Elina Svitolina a Wimbledon: la tennista ucraina, numero 8 del ranking WTA ha asfaltato all’Esordio la sua avversaria Gavrilova. Dopo un primo set combattuto, la tennista russa naturalizzata australiana nulla ha potuto contro la sua avversaria, che ha chiuso il match con un secco 6-0. Il match è durato un’ora e 6 ...

Wimbledon – Coric annuncia il forfait : cambia l’avversario di Berrettini all’esordio : cambiamenti nel tabellone di Wimbledon: Coric annuncia il forfait, nuovo avversario per Berrettini all’esordio Manca sempre meno al terzo Slam della stagione di tennis. Lunedì 1 luglio inizierà ufficialmente Wimbledon, con i primi turni sui campi in erma dell’All England Lawn Tennis Club. Occhi puntati sui tennisti italiani che cercheranno di far bene in Inghilterra. Alla vigilia dell’esordio ecco arrivare una novità ...