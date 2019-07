Willy Il principe di Bel Air sbarca su Netflix con tutte e sei le sue stagioni e il

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Oh che sventola di, mi sento già straricco la vita di prima mi puzza di vecchio guardate adesso gente in pista chi c’è, illo svitato di Bel Air, cone sei le sue. Lo sappiamo, avete letto cantando il primo rigo ed è sicuramente quello l'effetto che volevamo proprio in occasione di questa giornata speciale in cui, a sorpresa, la serieIldi Bel Air èta sulla piattaforma streaming per la gioia dei nostalgici e di tutti coloro che ogni tanto è inciampato in questi episodi e che adesso li avrà tutti a disposizione.Le seiche compongono lo show sono disponibili a partire da oggi, 1 luglio, sulla piattaforma streaming per un vero e proprio tuffo nel passato che permetterà al pubblico di tornare non solo al momento in cui Will Smith ha dato il via alla sua sfolgorante carriera, ma anche agli storici sketch che hanno ...

NetflixIT : Qual è l'hashtag ufficiale di Willy, il principe di Bel-Air? - dagvdrommer : WILLY IL PRINCIPE DI BEL AIR ME LO GUARDO TUTTOO TUTTOOOOOOOO - balbolisa : RT @thesleepyside: Netflix non ti permettere mai più di chiedermi di saltare l’intro di Willy il principe di Bel Air -