Willow Smith | Autolesionista e depressa | ho passato anni a tagliarmi di

(Di lunedì 1 luglio 2019) Sandra Rondini Ospite insieme a sua nonna dello show di sua madre Jada Pinkett, la cantante 18enne ha rivelato di essersi inferta perdiversi tagli sul corpo per non sentire il dolore di essere debole e inadeguata L’attrice Jada Pinkett, conduttrice dello show tv “Red table talk”, di tutto si sarebbe immaginata invitando a una puntata sua madre e sua figlia, tranne che la 18enne all’improvviso le rivelasse che quando era adolescente aveva preso a tagliarsi profondamente sulle braccia, nascondendo poi le cicatrici sotto le maniche lunghe di camicie e maglioni. La moglie di Willha trattenuto a stento le lacrime, mentre la nonna non è riuscita nemmeno a parlare, guardando incredula la nipote di cui non aveva mai sospettato gli atteggiamenti autolesionistici. Il video, con i punti più salienti della puntata, è stato ripreso anche dalla CNN che l’ha ...

