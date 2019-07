Volleyball Nations League | niente da fare per l’Italia al cospetto del Brasile | gli

Volleyball Nations League - l’Italia maschile chiude al settimo posto : il bilancio del ct Blengini : Chiusa al settimo posto la Volleyball Nations League con la sconfitta con il Brasile, il ct Blengini ha tracciato il proprio bilancio Al termine delle cinque settimane di Volleyball Nations League che hanno visto impegnati gli azzurri in Cina, Russia, Bulgaria, Brasile e per la Pool 14 a Milano, il ct Chicco Blengini traccia un bilancio della competizione. “Dalla partita disputata contro la Francia è ufficiale che non possiamo più ...

Volleyball Nations League – Italia sconfitta dalla Francia - gli azzurri dicono addio alle Final Six : La Nazionale del ct Blengini cede 3-1 alla Francia, dicendo così addio alla possibilità di qualificarsi per la Final Six di Volleyball Nations League Arriva un’altra sconfitta per gli azzurri al Nilson Nelson Gymnasium di Brasilia. Nella seconda gara della Pool 18 della Volleyball Nations League l’Italia cede 3-1 (25-27, 19-25, 25-21, 20-25) alla Francia e vede sfumare la possibilità di accedere alla Final Six di Chicago. Nel primo set i ...

Volleyball Nations League – Sconfitta per l’Italia nel primo match della Pool 18 : azzurri ko 3-1 contro il Canada : Arriva una Sconfitta per l’Italia nel primo match dela Pool 18: gli azzurri si arrendono 3-1 al Canada Nel primo match della Pool 18 a Brasilia gli azzurri cedono per 3-1 (15-25, 25-20, 25-22, 25-18) contro il Canada. Una partenza lanciata e la conquista del primo set con un ampio margine (25-15) non sono bastate all’Italia per conquistare la prima partita del quinto round della Volleyball Nations League. Questa Sconfitta complica il ...

Volleyball Nations League - domani scatta l’ultimo round : esordio contro il Canada per l’Italia : La Nazionale italiana maschile domani sfida il Canada nel match d’esordio del quinto round della Volleyball Nations League Prende il via domani l’ultimo round della Volleyball Nations League. La quinta settimana sarà cruciale per stabilire le prime cinque posizioni in classifica generale e, quindi, quali squadre accederanno alla Final Six che si terrà a Chicago dal 10 al 14 luglio. Al termine dei primi quattro weekend di gare gli ...

Volleyball Nations League - l’Italia pronta per la Final Six di Nanchino : ecco le azzurre convocate dal ct Mazzanti : E’ stata diramata la lista delle quattordici atlete convocate dal ct Mazzanti per la Final Six di Volleyball Nations League in programma a Nanchino Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha scelto le quattordici azzurre che prenderanno parte alla Final Six della Volleyball Nations League 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Rispetto all’ultima tappa di Ankara, due sono le novità nell’Italia: il rientro di ...

Volleyball Nations League - la Nazionale maschile in partenza per il Brasile : ufficializzata la lista dei convocati : Il ct Blengini ha convocato quattordici azzurri per il quinto round della Volleyball Nations League in programma in Brasile Oggi pomeriggio alle 18.30 i 14 atleti della Nazionale Seniores maschile convocati per il 5 round della Volleyball Nations League partiranno per raggiungere Brasilia, dove incontreranno Francia, Canada e Brasile. Questi gli azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Luca Spirito, Riccardo Sbertoli, Giulio Pinali, ...

Volleyball Nations League maschile – Gli azzurri cedono alla Polonia dopo un tie-break infinito : Volleyball Nations League: l’Italia combatte fino all’ultima palla e cede alla Polonia dopo un tiebreak infinito Serve un tiebreak infinito (23-25) per decidere la vincente della sfida tra Italia e Polonia. Sono gli azzurri a cedere 2-3 (25-23, 22-25, 25-23, 21-25, 23-25) dopo una serie infinita di match point annullati dall’una e dall’altra parte. Restano la bellezza di una partita infinita (durata quasi 3 ore) e il rammarico del ...

Volleyball Nations League - la Nazionale maschile battuta dall’Argentina - i sudamericani stoppano 3-1 gli azzurri : La selezione azzurra viene sconfitta 3-1 dai sudamericani, che interrompono così la lunga striscia di successi degli uomini di Blengini La seconda partita all’Allianz Cloud di Milano ferma la striscia positiva degli azzurri nella Volleyball Nations League: l’Italia viene sconfitta per 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-19) dall’Argentina. Per il secondo match della Pool 14 il ct Chicco Blengini sceglie gli schiacciatori Oleg Antonov e Daniele ...

Volleyball Nations League femminile 2019 – Italia con Cina e Turchia : ecco il calendario e gli orari delle Final Six : Pubblicato il calendario delle Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019: ecco date e orari delle partite dell’Italia La Fivb ha ufficializzato il calendario della Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Le azzurre, inserite nella pool A, esordiranno il 4 luglio con la Turchia (ore 13.30 Italiane) e il giorno seguente se la vedranno con le campionesse ...

Volleyball Nations League maschile – Che spettacolo gli azzurri a Milano : Serbia ko 3-0 : Debutto vincente per l’Italia all’Allianz Coud di Milano, gli azzurri battono 3-0 la Serbia Tutto facile per l’Italia nella gara d’esordio all’Allianz Cloud di Milano. Nel primo match del quarto round della Volleyball Nations League gli azzurri battono la Serbia per 3-0 (26-24, 25-19, 25-22) e proseguono la striscia positiva iniziata con le tre vittorie consecutive conquistate in Bulgaria. Per l’avvio di gara il ct Chicco ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia sfida la Serbia domani all’Allianz Cloud : Volleyball Nations League: domani gli azzurri incontrano la Serbia all’Allianz Cloud Milano. Le partite del quarto round della Volleyball Nations League domani inaugureranno ufficialmente il rinnovato PalaLido di Milano, ora Allianz Cloud. All’interno dell’impianto milanese L’Italia del ct Chicco Blengini sfiderà Serbia (21 giugno), Argentina (22 giugno) e Polonia (23 giugno). In tutte e tre le giornate di gare gli azzurri scenderanno in ...

Volleyball Nations League - Italia sconfitta dal Belgio : le azzurre chiudono al quarto posto : La Nazionale femminile chiude al quarto posto in classifica generale dietro Cina, Stati Uniti e Brasile Si è chiusa con una sconfitta 2-3 (25-12, 20-25, 25-16, 14-25, 10-15) per mano del Belgio la fase preliminare della Volleyball Nations League della la nazionale Italiana femminile. Gli undici successi e i 34 punti ottenuti piazzano le ragazze di Mazzanti al quarto posto nella classifica generale, dietro a Cina, Stati Uniti e Brasile (ora ...

Volleyball Nations League - gli azzurri arrivati a Milano : nel week-end in programma il quarto round : Gli azzurri incontreranno Serbia Argentina e Polonia nel quarto round della Volleyball Nations League Gli azzurri sono arrivati nella tarda mattinata di oggi a Milano dove nel weekend disputeranno il quarto round della Volleyball Nations League. Nel pomeriggio hanno sostenuto la prima sessione di allenamento sul campo dell’Allianz Cloud che da venerdì a domenica ospiterà le quattro partite della Pool 14. Gli azzurri incontreranno Serbia ...

Volleyball Nations League - l’Italia si riscatta dopo il ko con il Brasile : battuta in rimonta la Turchia : Nel quinto round della Volleyball Nations League, le azzurre battono la Turchia nella seconda giornata con il punteggio di 3-2 Nella seconda giornata del 5° Round della Vnl la nazionale italiana femminile ha sconfitto in rimonta 3-2 (25-19, 17-25, 23-25, 25-15,16-14) la Turchia. Al termine di una partita molto combattuta le vice campionesse mondiali, dopo essersi trovate sotto 2-1, hanno ribaltato l’inerzia della partita e al tie-break si ...