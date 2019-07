Vola il turismo a Palermo ed è record di incassi della tassa di soggiorno

Vola il turismo in Sicilia - i francesi innamorati dell’Isola : Il mare, il cibo, i monumenti. Così la Sicilia si conferma la regina delle mete turistiche. Tra natura, arte e cultura e una gastronomia che diventa sempre più d’eccellenza, la Sicilia è il top per le vacanze anche per l’offerta che offre per tutte le tasche e per tutti i gusti. Un mix di offerta che ha premiato la nostra Isola nel panorama turistico degli ultimi anni, complice anche la crisi internazionale che ha travolto altri ...