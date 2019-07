Vittorio Feltri affonda Carola Rackete | Ecco cos' è

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Perché Carola Rackete è ai domiciliari e non in galera" : Alcuni giorni orsono Libero ha pubblicato una notizia raccapricciante: un tizio innamorato perso di una donna più grande di lui, nel senso dell' età, è stato arrestato perché mandava troppi mazzi di fiori alla persona per cui spasimava. L'accusa, molestie. Il provvedimento, secondo me troppo severo,

Sea Watch - Vittorio Feltri : "La capitana Carola Rackete ha fatto l'eroina con i nostri soldi" : Non nutro alcuna antipatia per la cosiddetta capitana Carola, tedesca, impegnata al timone di una nave che raccoglie in mare i soliti disperati in cerca di approdo, di ospitalità e ovviamente di sussistenza gratuita. Costoro chiedono aiuto perché nei loro Paesi di provenienza vivono da cani, e proba

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Carola Rackete non andrà in galera e sarà incoronata regina dei disubbidienti" : "Carola Rackete starà in galera venti minuti lordi poi sarà incoronata regina dei disubbidienti, tra gli applausi degli imbecilli". Non usa mezzi termini in un post su Twitter Vittorio Feltri nei confronti della capitana della Sea Watch arrestata con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da

Vittorio Feltri : Il governo è morto - perché Salvini e Di Maio non vogliono seppellirlo : È un dato di fatto che il governo sia in punto di morte. Lega e 5 Stelle sono in conflitto perenne, non vanno più d' accordo su nulla, nemmeno sul cosiddetto contratto sottoscritto a suo tempo da entrambe le forze politiche. Non è una mia opinione bensì la realtà. Logica vorrebbe che l' esecutivo ra

Vittorio Feltri e le accuse di stupro a Donald Trump : "Ecco cosa non torna" : Le accuse di violenza sessuale rivolte a Trump sono fantastiche e fantasiose, ma vanno di moda. La stura a certi racconti inverosimili è stata data da Asia Argento, la quale, tutti ricorderanno, incriminò un famoso produttore cinematografico di averla impunemente leccata in una camera d' albergo. L

Vittorio Feltri : "Medici - la perdita di tempo per cui rischiamo di crepare" : La questione dei medici sta diventando preoccupante. I camici bianchi sono sempre meno numerosi e gli ospedali soffrono di carenza di personale specialistico, cosicché sono costretti a reclutare sanitari militari e neolaureati. Non piangono solamente i Pronto soccorso ma anche numerosi reparti dei n

Vittorio Feltri contro Giampaolo Pansa : "Salvini dittatore? Temo sia posseduto dal fascismo rosso" : Lascio perdere i convenevoli, tipo che gli voglio bene, è un maestro, eccetera. Tutto vero. A Giampaolo Pansa voglio bene ed è un maestro. Mi ha offeso, e ha ferito i lettori di Libero, che l' avevano sopportato amorevolmente, sbattendo la porta senza salutare, trattandomi da censore, ma il tempo me

Vittorio Feltri e Indro Montanelli - andare controcorrente non ha sempre gli stessi effetti : Andrea Camilleri sta malissimo e Vittorio Feltri sente l’urgente bisogno di esternare: “mi consolerò pensando che Montalbano non mi romperà più i coglioni. Basta, mi ha stancato”. E’ libero Feltri d’esprimere giudizi così duri? Certo. Si chiama diritto di critica. Di più: l’attacco è al personaggio non allo scrittore (dicono le “anime belle”). E dunque, Camilleri combatte con la morte e Feltri non può non farcelo sapere: “Finalmente non vedremo ...

Vittorio Feltri - l’ideologo del Salvinismo simbolo di un’Italia in declino : Commentando le drammatiche condizioni di Andrea Camilleri, su Libero del 19 giugno Vittorio Feltri ha scritto che la consolazione “per la sua eventuale dipartita è che finalmente non vedremo più in televisione Montalbano, un terrone che ci ha rotto i coglioni”. È possibile aggiungere qualche ulteriore commento, oltre alle più che legittime espressioni di indignazione, all’ennesima canagliata verbale di quello che ormai sembra la ...

Deve essere dura essere Vittorio Feltri : Vittorio Feltri è quel comico che non riesce a far ridere senza inchiodare due parolacce “a minchia”. O quel bambino difficile, che per attirare l’attenzione schiaffeggia gli altri, bulletto triste. Ogni parolaccia, ogni pugno, una richiesta di ascolto. Lo fa continuamente, lo fa ciclicamente ogni volta che la soglia cala troppo: “Guardatemi, sono qui, ci sono anch’io”. In un mondo dove l’informazione soffre e l’opinione è ovunque, spararla ...

Andrea Camilleri - Vittorio Sgarbi difende Feltri : “E’ stato prudente e misurato. Ha espresso solo insofferenza per Montalbano” : Feltri contro Camilleri, Borrometi e Ruotolo si autosospendono dall’Ordine dei giornalisti: “Ora basta: o noi o lui” Da lunedì scorso Andrea Camilleri è ricoverato in rianimazione dopo un arresto cardiaco, Vittorio Feltri intervenendo a Radio 2 aveva così commentato la notizia: “Mi dispiace se muore. Però mi consolerò pensando che Montalbano non mi romperà più ...

Vittorio Feltri picchia duro sull'evasione fiscale : "Concetti a portata di deficiente - ma non dei burocrati" : Il governo cade o non cade? È la domanda che molti, quasi tutti si pongono, dandosi risposte a capocchia senza conoscere i segreti pulcinelleschi della politica. Salvini continua a ripetere che non vuole rompere l' alleanza con i grillini, i grillini gli fanno eco: andiamo avanti a collaborare. Prop

Dialogo tra Montalbano e Catarella su Vittorio Feltri : Catarella (al telefono con Montalbano) “Commissario è lei di persona personalmente?”. Montalbano: “Dimmi Catarella?”. C: “Vinne in Commissariato tali Feltro Vittori che chiedeva di voi… “. M: “Ah, bene lo fa(s)cisti accomodare?”. C: “Io subito lo fici, dutturi, ma isso ha un caratteri mallitto”. M: “Ma se torno lo trovo lì che mi aspetta?”. C: “Nonsi dutturi, ...