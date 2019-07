Viene venduta come “soluzione miracolosa” per curare molte malattie | ma è dannosa per la

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019)con la denominazione “Soluzione minerale miracolosa“, ma in realtà non ha alcun effetto sulla lunga serie diper cuiconsiderata miracolosa, e inoltre può essere ancheper la Salute. Il prodotto,si legge su una circolare del ministero della Salute, è stato oggetto di un ‘warning‘ dell’Oms, che ne sconsiglia l’uso. “L’Oms – si legge – informa che il prodotto denominato “Soluzione Minerale Miracolosa”, reclamizzato per la cura di numerose, fra cui HIV, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, dengue e chikungunya e in vendita via internet anche con altri nomi (‘Supplemento Minerale Miracoloso’, ‘Soluzione di biossido di cloro’, ‘Soluzione di purificazione dell’acqua’), puo’ provocare effetti negativi sulla ...

persefone900 : RT @demian_yexil: @claudiafusani @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT Pensa Claudia, a me viene lo schifo che una inetta venduta come te, in I… - demian_yexil : @claudiafusani @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT Pensa Claudia, a me viene lo schifo che una inetta venduta come te… - Pietro__Bruno : RT @l_patrizia: 'Tossica. Zingara. Arrestatela. Venduta, Vogliamo le manette. Ti devi vergognare.' A Lampedusa è andato in scena lo spetta… -